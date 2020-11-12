Кабінет Міністрів на три тижні ввів в Україні карантин вихідного дня. Обмеження почнуть діяти вже 14 – 15 листопада. Водночас низка міст відмовляється виконувати рішення уряду. Серед них – Рівне, Одеса, Львів та інші.

Карантин вихідного дня передбачає, що на вихідних працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. Водночас усі інші заклади мають бути зачинені. Місцева влада 7 міст України засудила таке рішення уряду, пише 24 канал.

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Які міста проти карантину вихідного дня

Рівне

Хоч Кабмін запровадив карантин вихідного дня ще 11 листопада, міська влада Рівного прийматиме власне рішення щодо введення обмежень 16 листопада. Про це заявив міський голова Володимир Хомко.

Тому 14 – 15 листопада у Рівному не діятиме карантин вихідного дня.

Зауважимо, 12 листопада на Рівненщині у селі Біла Криниця люди перекрили трасу Київ – Чоп. Працівники та підприємці сфери громадського харчування протестували проти введення карантину вихідного дня.

Мер Рівного про карантин вихідного дня: відео

Одеса

В Одесі діятимуть лише обмеження помаранчевої зони. За словами секретаря оперативного штабу Одеської міськради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, комісії ТЕБ та НС не приймали рішення щодо введення карантину вихідного дня.

Обмеження карантину вихідного дня в Одесі 14 – 15 листопада не дотримуватимуться.

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Львів

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська рада оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня у суді. За його словами, у суботу і неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Такі обмеження знищать бізнес, адже гроші держава підприємцям не компенсує.

От є сім'я, чоловік та жінка, вони мають невеликий магазинчик, вони з нього живуть. У вихідні вони мають 50% тижневого доходу. Якщо в них це забрати, як вони будуть оплачувати житло, газ, воду?

– сказав Садовий.

Луцьк

Виконувач обов'язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням скасувати карантин вихідного дня. Про це повідомляє пресслужба міськради у фейсбуці.

Таке рішення (введення карантину вихідного дня – 24 канал) є сумнівним з погляду покращення епідеміологічної ситуації, але завдасть значної шкоди економіці громад,

– йдеться у заяві Пустовіта.

Крім того, у Луцькій міськраді зауважили, що обмеження роботи закладів у вихідні, збільшить кількість відвідувачів у будні.



Луцька міська рада просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня / Фото міськради Луцька

Слов'янськ

Міський голова Слов'янська Вадим Лях заявив, що влада міста не буде запроваджувати обмеження 14 та 15 листопада. За словами політика, таке рішення потрібно приймати на місцях, адже Кабмін, мовляв, не бере до уваги реалії невеликих населених пунктів.

На цих вихідних комісія не введе ніяких обмежувальних заходів. Буде створена відповідна комісія, яка обстежуватиме потоки на ринку та в закладах громадського харчування. Наступного тижня ми приймемо остаточне рішення,

– наголосив Лях.

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Черкаси

Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає карантин вихідного дня недоречним для невеликих міст. Про це повідомляє пресслужба мерії Черкас.

Я готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, якщо місто отримуватиме підтримку від держави. Нині ж спостерігаємо іншу ситуацію,

– зауважив Бондаренко.

За його словами, на вихідних у Черкасах люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі. Бондаренко додав, що більший ризик зараження існує у великих супермаркетах, а не у маленьких магазинах.

"Запровадження карантину вихідного дня – велика помилка", – підсумував Бондаренко.

Мукачево

Голова Мукачівської міської ради Андрій Балога назвав карантин вихідного дня "імітацією боротьби з коронавірусом". За його словами, позитивного ефекту від такого обмеження буде мало.

Я закликаю всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, берегти себе та своїх рідних. А бізнесу робити все, щоб вижити у цих важких умовах, дотримуючись усіх необхідних умов роботи,

– сказав мер Мукачева.

Він також зауважив, що кількість хворих збільшилася через те, що уряд використовував кошти з ковідного фонду не за призначенням.



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