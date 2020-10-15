В Україні стартує опалювальний сезон. З 15 жовтня тепло подають жителям Хмельницького, Харкова, Рівного, а з 16 жовтня – Львова та Києва.

Де в Україні вчасно розпочинають опалювальний сезон, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Хмельницький

Тепло в місті подаватимуть з 15 жовтня. Відповідне розпорядження раніше підписав міський голова Олександр Симчишин, повідомляє НГТ.ua.info.

Рішення прийняли через різке зниження середньодобової температури повітря.

Тепер комунальні підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго" та "Південно-Західні тепломережі" проводять поетапне включення опалення об’єктів соціальної сфери, житлових будинків міста та всіх інших споживачів.

Рівне

Опалювальний сезон розпочнеться і у Рівному, заявив в ефірі "Радіо Трек" міський голова Володимир Хомко.

Прогноз погоди змінився. Тому в четвер (15 жовтня – 24 канал) на вечір вже буде опалення в лікарнях, пологових будинках, а школи підуть з четверга на канікули,

– зазначив Хомко.

У дитячих садочках тепло точно буде вже 19 жовтня.

Харків

З 15 жовтня стартує сезон опалення і у Харкові. Про це раніше повідомив генеральний директор КП "Харківські теплові мережі" Сергій Андрєєв, інформують на сайті Харківської міськради.

За його словами, підприємство повністю готове до пуску тепла і почне його відразу після відповідного розпорядження міського голови про початок опалювального сезону.

Андрєєв також нагадав, що система теплопостачання Харкова дуже розгалужена, і пуск тепла на все місто займе приблизно два тижні.

За шість місяців на підготовку систем теплопостачання міста Харкова спрямували 700 мільйонів гривень. За підсумками року ця сума становитиме 930 мільйонів гривень.

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Львів

У місті опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня. Про це заявив мер міста Андрій Садовий, повідомляє 24 канал.

Сьогодні я підписую розпорядження, і від завтра (16 жовтня – 24 канал) ми починаємо планомірну подачу тепла для всіх будинків Львова. Весь житловий фонд завтра зранку буде підключатися без проблем,

– зазначив міський голова.

Садовий розповів, що опалення могли увімкнути раніше. Але львів'яни були проти о, бо "платити за кожен додатковий опалювальний день – вартісно". На 16 жовтня синоптики прогнозують похолодання, тому подавати тепло до львівських будинків почнуть саме тоді.

У школах та дитячих садках опалення увімкнуть пізніше, адже в освітніх закладах заплановані осінні канікули.

Київ

З 16 жовтня починає опалювальний сезон і столиця, про це на брифінгу заявив Віталій Кличко.

Зі завтрашнього дня (16 жовтня – 24 канал) ми почнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження,

– розповів мер.

Він пояснив, що місто прийняло таке рішення, враховуючи середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, наступного тижня очікують похолодання, вночі температура опуститься до +3…+5 градусів.

А на повний запуск централізованої системи опалення для майже 12 тисяч будинків місту знадобиться приблизно тиждень.

Кличко наголосив, що підключення лікарень, шкіл, садків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їхніх керівників.

Міський голова також дав доручення ЖЕКам та теплопостачальним підприємствам подбати, щоб у всіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне і надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція.

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Луцьк

Тут тепло подаватимуть трохи пізніше – з 19 жовтня, повідомив у фейсбуці радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Разом з Іваном Скорупським провели зустріч з головою правління АТ "Волиньгаз" Мирославом Коротею та комерційним директором компанії Андрієм Карпомизом. Домовилися про сприяння у запуску опалювального сезону,

– повідомив Поліщук.

За його словами, це станеться попри заборгованість та фінансові проблеми на підприємстві. Крім того, днями частково погасять заборгованість по зарплаті працівникам ДКП "Луцьктепло".

Довідка. Опалювальний сезон у містах України починається тоді, коли впродовж 3 днів середньодобова температура опускається нижче, аніж 8 градусів тепла.

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