Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 11 листопада нарахувала на Донбасі 97 порушень режиму припинення вогню. Вони здебільшого сталися на Донеччині. А загалом від початку перемир'я спостерігачі зафіксували понад 2 тисячі порушень.

Порушення режиму тиші на Донбасі: що кажуть в ОБСЄ

Про це мовиться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Його організація опублікували на своєму офіційному сайті.

Актуально Бойовики невпинно порушують перемир'я на Донбасі: як минула доба

Де та які порушення зафіксували спостерігачі ОБСЄ 11 листопада

Донеччина – загалом 90 порушень, зокрема 89 вибухів невизначеного походження.

Луганщина – 7 порушень, за попередній звітний період – 14.

Зауважимо, що у штабі Об’єднаних сил 11 листопада зафіксували 3 порушення перемир'я. Крім того, тоді один український військовий зазнав поранення.

Зверніть увагу! В ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ОС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.

Загалом від початку перемир'я (27 липня) і до вечора 11 листопада ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 2 255 порушень режиму тиші.

Про які порушення мовиться

850 вибухів,

45 невизначених боєприпасів,

26 спалахів дульного полум'я,

24 освітлювальні ракети,

1 310 черг і пострілів.

Зверніть увагу Україна в ОБСЄ викрила брехню окупантів про інженерні роботи ЗСУ на Донбасі



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу