Майже 100 порушень тиші на Донбасі – більшість сталися на Донеччині: звіт ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 11 листопада нарахувала на Донбасі 97 порушень режиму припинення вогню. Вони здебільшого сталися на Донеччині. А загалом від початку перемир'я спостерігачі зафіксували понад 2 тисячі порушень.
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Про це мовиться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Його організація опублікували на своєму офіційному сайті.
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Де та які порушення зафіксували спостерігачі ОБСЄ 11 листопада
- Донеччина – загалом 90 порушень, зокрема 89 вибухів невизначеного походження.
- Луганщина – 7 порушень, за попередній звітний період – 14.
Зауважимо, що у штабі Об’єднаних сил 11 листопада зафіксували 3 порушення перемир'я. Крім того, тоді один український військовий зазнав поранення.
Загалом від початку перемир'я (27 липня) і до вечора 11 листопада ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 2 255 порушень режиму тиші.
Про які порушення мовиться
- 850 вибухів,
- 45 невизначених боєприпасів,
- 26 спалахів дульного полум'я,
- 24 освітлювальні ракети,
- 1 310 черг і пострілів.
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Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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