Незабаром відбудеться Чорна п'ятниця, а отже час шалених знижок та розпродажів. Однак незрозуміло, чи взагалі тримають українці заощадження. А якщо так – то де, на їхню думку, грошам буде безпечніше – в банку чи вдома.

Водночас одним із головних питань є те, в якій валюті громадяни зберігають свої кошти. Детальніше про думку мешканців міст України щодо зберігання грошей – у сюжеті 24 каналу.

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Що думають у Кропивницькому

Деякі жителі Кропивницького вже декілька років зберігають готівку виключно у сейфі або в банку. Такий варіант людям порекомендували фінансові консультанти. Водночас, за словами місцевих, вдома грошей вони не тримають, через це інколи в гаманці взагалі немає готівки.

Одна з жительок міста розповіла, що на банківській карті зберігати гроші найзручніше. За її словами, в цьому заслуга зокрема й синхронізації зі смартфоном. Водночас є кропивничани які зберігають готівку лише вдома в сейфі через те, що не довіряють банкам.



Деякі українці не довіряють банкам / Фото 24 канал

Зокрема люди на власному досвіді знають, що банки можуть збанкрутіти і в результаті кошти просто зникнуть. Дехто взагалі тримає гроші вдома під подушкою. Вони переконані, що банківській системі не можна довіряти, адже пам'ятають поганий досвід знайомих.

У якій валюті зберігають гроші кропивничани

Переважно місцеві вважають, що потрібно мати як українську валюту, так й іноземну. Водночас є ті, які зберігають гроші в доларах через недовіру до української валюти, пояснюючи це політичною ситуацією.

Серед місцевих підприємців зауважили, що основні гроші вони отримують у гривнях – тому зберігають їх відповідно. Згідно з думкою громадян, класти кошти на депозит немає сенсу.

Де зберігають гроші жителі Тернополя

Мешканці міста вважають ситуацію в державі нестабільною, тому віддають перевагу зберіганню грошей вдома. Водночас дехто тримає кошти в банку, однак в незначній кількості.

Те, що заробляємо – все витрачаємо, особливо немає чого відкладати чи зберігати. Однак якби в мене була певна сума, то я б хотіла зберігати її на депозиті, щоб отримувати певний відсоток,

– розповіла тернополянка.

Також деякі жителі Тернополя сказали, що намагаються тримати кошти в доларах, проте наразі є можливість лише у гривнях.

Що думають про зберігання грошей у Херсоні

Частина херсонців зберігає кошти в українській валюті, люди переконані, що довіряти іноземній – не можна. Щодо місця зберігання, то деякі мешканці міста віддають перевагу банкам, однак не мають повноцінної довіри до них.

Зокрема у Херсоні вважають, що банківська карта є дуже важливою під час подорожей. Однак пенсіонери поскаржилися, що коштів для зберігання взагалі немає, їх ледь вистачає навіть на ліки.



Пенсіонери поскаржилися, що грошей ледь вистачає / Скриншот з відео

Думка жителів столиці та гостей країни

Серед мешканців Києва також є думка щодо ненадійності банків, вони вважають, що в країні немає стабільних фінансових установ. Водночас деякі кияни переконані, якщо йдеться про інвестиції – то вкладати в банки не варто саме через відповідну нестабільність.

Натомість громадянин Білорусі розповів, що краще зберігати гроші в українському чи європейському банку, ніж в національному білоруському. А триати кошти варто в доларах чи євро, адже в будь-який момент білоруський рубль може обвалитися.

Як українці зберігають гроші: дивіться відео 24 каналу