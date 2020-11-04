В Окружному адмінсуді Києва повідомили, що Павло Вовк тимчасово припинив перебувати на посаді голови через інфікування коронавірусом. Наразі обов’язки очільника ОАСК виконує його заступник Володимир Келеберда.

Коментар ОАСК щодо оголошення в розшук Вовка

Відповідну інформацію оприлюднила преслужба ОАСК. На тлі інформації про оголошення в розшук Павла Вовка в суді наголосили, що інформація про ігнорування повісток НАБУ з його не відповідає дійсності.

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Тут додали, що Вовк з 2 листопада 2020 року перебуває на лікарняному. Він був змушеним піти на самоізоляцію через захворювання на COVID-19.

"Вкотре наголошуємо на необхідності співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій, розраховуючи на поширення маніпулятивної інформації у ЗМІ", – заявили в Окружному адмінсуді Києва.

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Як на оголошення в розшук відреагував сам Вовк

Голова ОАСК, зокрема, назвав це спробою "взяти під контроль судову систему". Також він назвав НАБУ "медіакілером" і "дешевим піар-агентством".

Вовк нагадав, що в розшук його оголошують вдруге за 2 місяці. Та додав, що начебто не є підозрюваним у справі, яку розслідує НАБУ.

У НАБУ все ж продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями за надуманими обставинами. Продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенко, тепер в інтересах іноземних господарів,

– наголосив він.

Водночас Вовк заявив, що в Україна – не конституційна криза, а криза здорового глузду.

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НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні. 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.

Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому. Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.

В середині серпня НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.

22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

3 листопада Вовка знову оголосили в розшук. НАБУ підозрює його у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

З біографією скандального очільника ОАСК Вовка можете ознайомитися за цим посиланням.