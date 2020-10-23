Дебати Трампа й Байдена: американці назвали свого переможця – опитування
Дональд Трамп і Джозеф Байден 22 жовтня провели фінальні дебати перед виборами президента США. На думку 53% американців, більш переконливим на дебатах був кандидат від демократів Джо Байден.
Опитування американців щодо того, хто, на їхню думку, був кращим на дебатах, провів телеканал CNN.
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Хто переміг на Дебатах:
- Джозеф Байден – 53%,
- Дональд Трамп – 39%.
Слід зазначити, що попри чергову поразку, Дональд Трамп виступив у другому раунді дебатів значно краще, ніж у першому, коли його підтримали всього 28% опитаних.
Чи справедливою була критика з боку Байдена:
- 73% – так,
- 26% – ні.
Чи справедливою була критика з боку Трампа:
- 50% – так,
- 49% – ні.
Хто може стати президентом США
Нині найбільш імовірним варіантом виглядає перемога кандидата від демократів Джозефа Байдена. Ба більше, після перемог в обох раундах дебатів.
Опитування на початку жовтня показали, що Байдена підтримують 57% американців, а Дональда Трампа – лише 41%.
Цей відрив після майбутніх опитувань може зрости ще більше. Так було після першого туру дебатів, коли відрив зріс з 2% до близько 13%. Вибори в США відбудуться вже 3 листопада.