Дональд Трамп і Джозеф Байден 22 жовтня провели фінальні дебати перед виборами президента США. На думку 53% американців, більш переконливим на дебатах був кандидат від демократів Джо Байден.

Опитування американців щодо того, хто, на їхню думку, був кращим на дебатах, провів телеканал CNN.

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Хто переміг на Дебатах:

Джозеф Байден – 53%,

Дональд Трамп – 39%.

Слід зазначити, що попри чергову поразку, Дональд Трамп виступив у другому раунді дебатів значно краще, ніж у першому, коли його підтримали всього 28% опитаних.

Чи справедливою була критика з боку Байдена:

73% – так,

26% – ні.

Чи справедливою була критика з боку Трампа:

50% – так,

49% – ні.

Хто може стати президентом США

Нині найбільш імовірним варіантом виглядає перемога кандидата від демократів Джозефа Байдена. Ба більше, після перемог в обох раундах дебатів.

Опитування на початку жовтня показали, що Байдена підтримують 57% американців, а Дональда Трампа – лише 41%.

Цей відрив після майбутніх опитувань може зрости ще більше. Так було після першого туру дебатів, коли відрив зріс з 2% до близько 13%. Вибори в США відбудуться вже 3 листопада.