У США стартував другий раунд дебатів Трампа і Байдена: відео та головні теми
Другий раунд президентських дебатів стартував у місті Нешвілл штату Теннессі 22 жовтня. Кандидати, що борються за крісло президента США, мають шість основних питань для обговорення.
Найяскравіші моменти з других передвиборчих дебатів чинного президента США республіканця Дональда Трампа й демократа Джозефа Байдена зібрав 24 канал.
Важливо У США змінили правила дебатів, щоб Трамп не перебивав Байдена
Основні теми для обговорення
- Боротьба з COVID-19.
- Американські родини.
- Расова проблема у США.
- Зміни клімату.
- Національна безпека.
- Лідерство.
Головні тези з промов кандидатів
Про коронавірус
Ведуча: Як США буде далі боротися з пандемією.
Трамп: Вакцина готова, її виробництво – справа тижнів. У нас сильна економіка, медицина, у нас є всі ресурси, щоб перемогти пандемію.
Байден: Тисячі смертей і 70 тисяч нових випадків щодня - це не ситуація, яку можна назвати сприятливою. Трамп так і не озвучив чіткого плану, як із цим усім боротися.
Ведуча: Пане Трамп, ви раніше говорили про 2021, а тепер про кілька тижнів. Це точно так?
Трамп: Так, у наших виробників справи йдуть добре, а ще ж ми співпрацюємо і з європейцями.
Байден: Якби Трамп закрив країну вчасно, не було б стільки смертей, і зараз не довелося б говорити про термінові заходи порятунку країни.
Про Росію
Ведуча: Яка ваша думка про вплив Росії на вибори у США
Байден: Усі розмови з боку Трампа про Росію – лише для того, щоб спробувати мені не дати виграти вибори. Моє ставлення до Росії усім відоме – бо яким може бути ставлення до країни, яка вбивала американських солдатів в Афганістані.
Трамп: Ніхто не боровся з Росію більше, ніж я. А от родина Байдена отримала 3,5 мільйона доларів від росіян. І він, Джо Байден, буде це пояснювати.
Байден: Росія і Китай платила Трампу і його бізнесу дуже багато. Ось тому він і не показує свою податкову декларацію. Що ти приховуєш?
Трамп: Я заплатив мільйони й мільйони доларів податків. А тобі Росія дала 3,5 мільйони доларів.
Про Україну
Ведуча до Байдена: Прокоментуйте скандал з вашим сином і Україною.
Байден: Це Трамп підмовив український уряд говорити про мене погане, говорити про речі, які я не робив. Жодних грошей ні я, ні мій син з України не отримували.
Про Китай
Ведуча: Як змусити Китай заплатити за коронавірус
Байден: США – це 25% світової економіки. Ми повинні скооперуватися з партнерами й змусити Китай заплатити економічно.
Трамп: Байден отримував гроші і від Китаю, мільйони доларів.
Про Північну Корею
Трамп: Ми зможемо з нею домовитися.
Байден: Ми зможемо її контролювати.
Про медицину
Трамп: Систему Obama Care треба замінити ефективнішою системою охорони здоров’я.
Байден: Кожна людина повинна мати право на медичну допомогу. Тож ми продовжимо розвивати страхову медицину.
Другий раунд дебатів між Дональдом Трампом та Джозефом Байденом: дивіться відео
Як минув перший раунд дебатів Трампа та Байдена
- Перша публічна суперечка між Трампом та Байденом відбулася 29 вересня (за американським часом). Тоді кандидати у президенти відмовилися від допомоги своїх помічників і вступили у полеміку сам на сам.
- Поговорити кандидатам дійсно було про що. Протягом усього часу Трамп та Байден неодноразово сварилися, поливали один одного брудом та перебивали.
- У підсумку журналісти й експерти-політологи в США охарактеризували дебати дуже емоційними, і зовсім не конструктивними.
- Фахівці ж слів не підбирали та назвали дебати "ганьбою для Америки".
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Зауважимо, що після першого туру дебатів рейтинг чинного очільника США дещо впав. А от Джо Байден навпаки здобув більшу підтримку. Крім того, вже понад 37 мільйонів американців віддали свій голос за нового президента США. Таким чином, достроково проголосували уже 15% виборців країни.