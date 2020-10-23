Другий раунд президентських дебатів стартував у місті Нешвілл штату Теннессі 22 жовтня. Кандидати, що борються за крісло президента США, мають шість основних питань для обговорення.

Найяскравіші моменти з других передвиборчих дебатів чинного президента США республіканця Дональда Трампа й демократа Джозефа Байдена зібрав 24 канал.

Важливо У США змінили правила дебатів, щоб Трамп не перебивав Байдена

Основні теми для обговорення

Боротьба з COVID-19. Американські родини. Расова проблема у США. Зміни клімату. Національна безпека. Лідерство.

Головні тези з промов кандидатів

Про коронавірус

Ведуча: Як США буде далі боротися з пандемією.

Трамп: Вакцина готова, її виробництво – справа тижнів. У нас сильна економіка, медицина, у нас є всі ресурси, щоб перемогти пандемію.

Байден: Тисячі смертей і 70 тисяч нових випадків щодня - це не ситуація, яку можна назвати сприятливою. Трамп так і не озвучив чіткого плану, як із цим усім боротися.

Ведуча: Пане Трамп, ви раніше говорили про 2021, а тепер про кілька тижнів. Це точно так?

Трамп: Так, у наших виробників справи йдуть добре, а ще ж ми співпрацюємо і з європейцями.

Байден: Якби Трамп закрив країну вчасно, не було б стільки смертей, і зараз не довелося б говорити про термінові заходи порятунку країни.

Про Росію

Ведуча: Яка ваша думка про вплив Росії на вибори у США

Байден: Усі розмови з боку Трампа про Росію – лише для того, щоб спробувати мені не дати виграти вибори. Моє ставлення до Росії усім відоме – бо яким може бути ставлення до країни, яка вбивала американських солдатів в Афганістані.

Трамп: Ніхто не боровся з Росію більше, ніж я. А от родина Байдена отримала 3,5 мільйона доларів від росіян. І він, Джо Байден, буде це пояснювати.

Байден: Росія і Китай платила Трампу і його бізнесу дуже багато. Ось тому він і не показує свою податкову декларацію. Що ти приховуєш?

Трамп: Я заплатив мільйони й мільйони доларів податків. А тобі Росія дала 3,5 мільйони доларів.

Про Україну

Ведуча до Байдена: Прокоментуйте скандал з вашим сином і Україною.

Байден: Це Трамп підмовив український уряд говорити про мене погане, говорити про речі, які я не робив. Жодних грошей ні я, ні мій син з України не отримували.

Про Китай

Ведуча: Як змусити Китай заплатити за коронавірус

Байден: США – це 25% світової економіки. Ми повинні скооперуватися з партнерами й змусити Китай заплатити економічно.

Трамп: Байден отримував гроші і від Китаю, мільйони доларів.

Про Північну Корею

Трамп: Ми зможемо з нею домовитися.

Байден: Ми зможемо її контролювати.

Про медицину

Трамп: Систему Obama Care треба замінити ефективнішою системою охорони здоров’я.

Байден: Кожна людина повинна мати право на медичну допомогу. Тож ми продовжимо розвивати страхову медицину.

Зауважимо, що у ці дебати минули дещо спокійніше, ніж попередні. Особливо у першій частині – кандидати спілкувалися згідно зі запланованим регламентом.



У другій половині дебатів розмова дещо хаотизувалася, часто лунали фрази "це не правда", "та невже" тощо. Байден та Трамп перебивали один одного, та до значних конфліктів справа не дійшла.

Другий раунд дебатів між Дональдом Трампом та Джозефом Байденом: дивіться відео

Як минув перший раунд дебатів Трампа та Байдена

Перша публічна суперечка між Трампом та Байденом відбулася 29 вересня (за американським часом). Тоді кандидати у президенти відмовилися від допомоги своїх помічників і вступили у полеміку сам на сам.

Поговорити кандидатам дійсно було про що. Протягом усього часу Трамп та Байден неодноразово сварилися, поливали один одного брудом та перебивали.

У підсумку журналісти й експерти-політологи в США охарактеризували дебати дуже емоційними, і зовсім не конструктивними.

Фахівці ж слів не підбирали та назвали дебати "ганьбою для Америки".

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Зауважимо, що після першого туру дебатів рейтинг чинного очільника США дещо впав. А от Джо Байден навпаки здобув більшу підтримку. Крім того, вже понад 37 мільйонів американців віддали свій голос за нового президента США. Таким чином, достроково проголосували уже 15% виборців країни.