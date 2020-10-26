За 9 місяців 2020 року (з січня по вересень) держбюджет України зведений з дефіцитом 81,725 мільярда гривень, у тому числі дефіцит загального фонду становив 93,59 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Державної казначейської служби.

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Зазначимо, що бюджет за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом в 41 мільярдів гривень, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 51 мільярд гривень. Торік в цей час профіцит держбюджету становив 2,385 мільярда гривень.

Збільшення дефіциту держбюджету

У відомстві зазначили що за 9 місяців року запозичення становили 412,7 мільярда гривень при запланованих 646,93 мільярда гривень, у тому числі зовнішні – 186,17 мільярда гривень при плані у 274 мільярди гривень.

Водночас погашення за цей період становили 330,6 мільярда гривень при запланованих 355, у тому числі зовнішні – 134,7 мільярда гривень при плані в 138,7

За інформацією Держказначейства, приватизація принесла 1,9 мільярда гривень. Загалом доходи держбюджету за вказаний період становлять 765,1 мільярда гривень, у тому числі по загальному фонду – 655,4 при плані в 665,4 мільярда гривень.

При цьому, витрати становлять 843,253 мільярда гривень, по загальному фонду – 750,65 при запланованих 843,65 мільярда гривень.