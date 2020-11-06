За період зі січня по жовтень 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи. Через це утворився дефіцит, що наразі перетнув позначку у 17 мільярдів гривень.

Жовтень став першим місяцем року, де доходи й витрати рівні. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.

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Дефіцит Пенсійного фонду збільшився: що про це відомо

За 10 місяців 2020 року загальні доходи Пенсійного фонду становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року – 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше.

Водночас видатки з початку року становили понад 395 мільярдів. Тож, виходить, що станом на жовтень дефіцит складає понад 17 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 мільярда, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%. Видатки за жовтень цьогоріч становили 39,9 мільярда та дорівнювали доходам Фонду.

Якими можуть бути наслідки

Видання "Слово і діло" з посиланням на Мінсоцполітики говорить про такі наслідки:

тимчасові касові розриви;

ризики несвоєчасної виплати пенсій;

незбалансованість бюджету Пенсійного фонду;

непогашення позики, наданої з єдиного казначейського рахунку.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що вже за 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії. За словами Шмигаля, причина полягає у тому, що кількість працездатного населення зменшується.

Про те, чи можна розраховувати на пенсію за 30 років – читайте пояснення економіста за посиланням.