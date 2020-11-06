Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 17 мільярдів гривень: які наслідки це може мати
За період зі січня по жовтень 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи. Через це утворився дефіцит, що наразі перетнув позначку у 17 мільярдів гривень.
Жовтень став першим місяцем року, де доходи й витрати рівні. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.
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Дефіцит Пенсійного фонду збільшився: що про це відомо
За 10 місяців 2020 року загальні доходи Пенсійного фонду становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року – 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше.
Водночас видатки з початку року становили понад 395 мільярдів. Тож, виходить, що станом на жовтень дефіцит складає понад 17 мільярдів гривень.
Якими можуть бути наслідки
Видання "Слово і діло" з посиланням на Мінсоцполітики говорить про такі наслідки:
- тимчасові касові розриви;
- ризики несвоєчасної виплати пенсій;
- незбалансованість бюджету Пенсійного фонду;
- непогашення позики, наданої з єдиного казначейського рахунку.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що вже за 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії. За словами Шмигаля, причина полягає у тому, що кількість працездатного населення зменшується.
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