Землі, дорогі авто і снігохід: що є у власності сім'ї головного лікаря "Феофанії"
Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів заробив у клініці 636 279 гривень. Ще 4,7 мільйона гривень він отримав від підприємницької діяльності. У його сім'ї є багато автомобілів, кілька земельних ділянок, снігохід, водні мотоцикли та цінні речі.
Ігор Семенів є головним лікарем "Феофанії", де від коронавірусу лікуються президент Володимир Зеленський та глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У свої декларації він вказав низку земельних ділянок, згадав про бізнес і рахунки в банку.
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Декларація Семеніва за 2018 рік
Нерухомість і бізнес
- Головний лікар "Феофанії" є власником земельних ділянок в Івано-Франківській області площами 522 і 540 квадратних метрів і ще 2 гектарів.
- На нього оформлений дачний будинок на Прикарпатті площею 20,3 квадратних метра та нежитлове приміщення площею 589 квадратів.
- У столиці він має квартиру площею 155,80 квадратів.
- Також у Семеніва є кафе-магазин на Прикарпатті й СТО.
Цінні речі
- Він задекларував коштовний годинник Rolex, який придбав за 141 316 гривень і ювелірні прикраси на 221 040 гривень.
- На дружину оформлені такі автівки: Porsche, Range Rover Vogue, снігохід Lynx Grand Tourer 1200 SE. Сам Семенів має водні мотоцикли Yamaha і BRP.
Зарплата та інші доходи
- У "Феофанії" головний лікар заробив 636 279 гривень.
- Ще 4,7 мільйона гривень він отримав від підприємницької діяльності.
- На банківських рахунках медика лише 2 413 доларів, 200 тисяч гривень та 100 тисяч доларів готівкою.
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