Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів заробив у клініці 636 279 гривень. Ще 4,7 мільйона гривень він отримав від підприємницької діяльності. У його сім'ї є багато автомобілів, кілька земельних ділянок, снігохід, водні мотоцикли та цінні речі.

Ігор Семенів є головним лікарем "Феофанії", де від коронавірусу лікуються президент Володимир Зеленський та глава Офісу Президента Андрій Єрмак. У свої декларації він вказав низку земельних ділянок, згадав про бізнес і рахунки в банку. Читайте також "Захмарне лікування" Зеленського у "Феофанії": в Офісі Президента назвали реальні цифри Декларація Семеніва за 2018 рік Нерухомість і бізнес Головний лікар "Феофанії" є власником земельних ділянок в Івано-Франківській області площами 522 і 540 квадратних метрів і ще 2 гектарів.

На нього оформлений дачний будинок на Прикарпатті площею 20,3 квадратних метра та нежитлове приміщення площею 589 квадратів.

У столиці він має квартиру площею 155,80 квадратів.

Також у Семеніва є кафе-магазин на Прикарпатті й СТО. Цінні речі Він задекларував коштовний годинник Rolex, який придбав за 141 316 гривень і ювелірні прикраси на 221 040 гривень.

На дружину оформлені такі автівки: Porsche, Range Rover Vogue, снігохід Lynx Grand Tourer 1200 SE. Сам Семенів має водні мотоцикли Yamaha і BRP. Зарплата та інші доходи У "Феофанії" головний лікар заробив 636 279 гривень.

Ще 4,7 мільйона гривень він отримав від підприємницької діяльності.

На банківських рахунках медика лише 2 413 доларів, 200 тисяч гривень та 100 тисяч доларів готівкою. До слова, "Апостроф" пише, що 2020 рік був особливо успішний для фармацевтичних компаній, у яких Семенів є бенефіціаром. Його компанії виграли 186 тендерів за загальну суму 7,8 мільйона гривень. Зверніть увагу! Головним лікарем "Феофанії" Ігор Семенів працює з 2008 року.