Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що розпочало перевірку електронної декларації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Підставою для цього стали звернення громадян, а також матеріали у ЗМІ.

Окрім Киви, перевірять декларації ще 6 посадовців. Про це повідомили у НАЗК.

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Що стало підставою для перевірки

Зауважимо, що наприкінці липня 2020 року журналісти повідомили, що народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з володаркою якої його пов'язує лише секс.

Ми дякуємо громадянам та журналістам за бажання бути частиною подолання корупції в Україні. Сподіваємося, що наша робота за їхніми запитами спонукатиме все більше українців не бути байдужими до можливих випадків недекларування майна та повідомляти про них державним органам,

– заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Кого ще перевірить НАЗК

Також у Нацагентстві із запобігання корупції анонсували перевірку ще 6 посадовців. Серед них:

Олександр Гринчак – начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

Трифон Антов – депутат Одеської обласної ради;

Олександр Шевченко – депутат Полтавської районної ради;

Максим Кіссе – депутат Біляївської міської ради;

Олександр Верес – голова Тарасівської сільської ради Полтавської області;

Дмитро Баглаєв – начальник відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради.

Що відомо про Іллю Киву? Він є народним депутатом від проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя". До цього він навіть був військовим і брав участь у російсько-українській війні. Тоді Кива заявляв про свою ненависть до росіян і всього російського. Згодом його звинувачували в українофобії. Зокрема через його пропозицію перейменувати проспект Степана Бандери в Києві на проспект Джорджа Флойда й канонізувати його. Ілля Кива неодноразово потрапляв у різні скандали. Були різні бійки, обмацування власних інтимних місць просто у Верховній Раді, спілкуванні з Володимиром Жириновським тощо. Він є народним депутатом від проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя". До цього він навіть був військовим і брав участь у російсько-українській війні. Тоді Кива заявляв про свою ненависть до росіян і всього російського. Згодом його звинувачували в українофобії. Зокрема через його пропозицію перейменувати проспект Степана Бандери в Києві на проспект Джорджа Флойда й канонізувати його. Ілля Кива неодноразово потрапляв у різні скандали. Були різні бійки, обмацування власних інтимних місць просто у Верховній Раді, спілкуванні з Володимиром Жириновським тощо.

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