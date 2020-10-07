Заробив мільйон на жомовій ямі: у НАЗК зацікавилися декларацією Іллі Киви
Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що розпочало перевірку електронної декларації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Підставою для цього стали звернення громадян, а також матеріали у ЗМІ.
Окрім Киви, перевірять декларації ще 6 посадовців. Про це повідомили у НАЗК.
Цікаво Одіозний нардеп Кива пояснив незадекларовану квартиру "спільним сексом"
Що стало підставою для перевірки
Зауважимо, що наприкінці липня 2020 року журналісти повідомили, що народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з володаркою якої його пов'язує лише секс.
Ми дякуємо громадянам та журналістам за бажання бути частиною подолання корупції в Україні. Сподіваємося, що наша робота за їхніми запитами спонукатиме все більше українців не бути байдужими до можливих випадків недекларування майна та повідомляти про них державним органам,
– заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Кого ще перевірить НАЗК
Також у Нацагентстві із запобігання корупції анонсували перевірку ще 6 посадовців. Серед них:
- Олександр Гринчак – начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України;
- Трифон Антов – депутат Одеської обласної ради;
- Олександр Шевченко – депутат Полтавської районної ради;
- Максим Кіссе – депутат Біляївської міської ради;
- Олександр Верес – голова Тарасівської сільської ради Полтавської області;
- Дмитро Баглаєв – начальник відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради.
Що відомо про Іллю Киву?Він є народним депутатом від проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя". До цього він навіть був військовим і брав участь у російсько-українській війні. Тоді Кива заявляв про свою ненависть до росіян і всього російського. Згодом його звинувачували в українофобії. Зокрема через його пропозицію перейменувати проспект Степана Бандери в Києві на проспект Джорджа Флойда й канонізувати його. Ілля Кива неодноразово потрапляв у різні скандали. Були різні бійки, обмацування власних інтимних місць просто у Верховній Раді, спілкуванні з Володимиром Жириновським тощо.
Чим володіє Ілля Кива: дивіться відео розслідування журналістів програми "Наші гроші"