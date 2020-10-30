Серед 47 народних депутатів, які звернулись до Конституційного Суду щодо скасування е-декларацій, були Ілля Кива та Тарас Козак. У НАЗК проводили повну перевірку декларацій саме цих 2 нардепів.

Йшлося і про інших нардепів, які є фігурантами журналістських розслідувань. Таку інформацію опублікували у пресслужбі НАЗК.

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"Щодо Іллі Киви та Тараса Козака раніше було розпочато повну перевірку декларацій", – заявили у НАЗК.

Деякі з них (з авторів подання – 24 канал) є фігурантами журналістських розслідувань,

– додали у відомстві.

Хто був серед авторів подання? Варто зазначити, що всього авторами були 47 народних депутатів. Насамперед 44 особи – це повний склад фракції "Опозиційна платформа – За життя". До них доєднались:



• Тарас Батенко;

• Бондар Віктор із "За майбутнє";

• позафракційний Руслан Требушкін.

Довідка. Детальніше про скандал навколо КСУ – читайте тут.