2 автори скандального подання до КСУ були "під прицілом" НАЗК: їх декларації перевіряли
Серед 47 народних депутатів, які звернулись до Конституційного Суду щодо скасування е-декларацій, були Ілля Кива та Тарас Козак. У НАЗК проводили повну перевірку декларацій саме цих 2 нардепів.
Йшлося і про інших нардепів, які є фігурантами журналістських розслідувань. Таку інформацію опублікували у пресслужбі НАЗК.
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"Щодо Іллі Киви та Тараса Козака раніше було розпочато повну перевірку декларацій", – заявили у НАЗК.
Деякі з них (з авторів подання – 24 канал) є фігурантами журналістських розслідувань,
– додали у відомстві.
Хто був серед авторів подання?Варто зазначити, що всього авторами були 47 народних депутатів. Насамперед 44 особи – це повний склад фракції "Опозиційна платформа – За життя". До них доєднались:
• Тарас Батенко;
• Бондар Віктор із "За майбутнє";
• позафракційний Руслан Требушкін.
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