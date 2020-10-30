Декларації не можна перевірити: у НАЗК розповіли про наслідки рішення КСУ
Попри те, що доступ до електронних декларацій відновили, негативні наслідки для антикорупційної системи залишились. Зокрема, декларації фактично не можна перевірити.
Про які наслідки кажуть в НАЗК
Рішення Конституційного Суду заблокувало механізми підзвітності влади. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
До теми Реєстр е-декларацій на сайті НАЗК знов став доступним
- Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.
- Тисячі людей звільнили від відповідальності за корупційні правопорушення.
- НАЗК заборонили розглядати заяви про корупцію.
- Заборонили притягати до відповідальності за корупцію суддів, прокурорів, нардепів тощо.
- НАЗК не зможе перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.
До слова, про інші заблоковані механізми НАЗК повідомить згодом.
Скандал навколо Конституційного Суду: коротко
- 27 жовтня КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях.
- Згодом НАЗК було вимушене закрити доступ до реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО з цього приводу.
- Згодом очільник держави подав у Раду законопроєкт про звільнення судів КСУ, а доступ до декларацій відновили.