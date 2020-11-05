Е-декларації зберігаються на сервері, дружина власника якого працює у КСУ, – Новіков
Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, звернулось до скандального Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій. Компанія посилається на рішення Конституційного Суду, який заборонив НАЗК зберігати декларації. Водночас, як стало відомо, дружина власника "Алтаюру" працює у КСУ.
Власник серверів вважає, що наразі законодавство не дозволяє НАЗК зберігати декларації. Тому це нібито є перевищенням владних повноважень. Про це повідомляє "Українська правда".
Важливо Законопроєкти не допоможуть, – у НАЗК сказали, як боротися із рішенням КСУ
Саме тому "Алтаюр" вимагає визнати дії НАЗК протиправними і зобов’язати Агентство не зберігати декларації.
Національне агентство з питань запобігання корупції позов компанії ще не коментувало. Водночас голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що дружина власника "Алтаюру" Андрія Мартиненка працює у Конституційному Суді.
Дружина власника "Алтаюру" і КСУ
За словами очільника НАЗК, про це в агентстві дізнались вже після рішення Конституційного Суду.
Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались – дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в КСУ. Якимось консультантом,
– сказав Новіков.
За його словами, останнє рішення КСУ про закриття публічного доступу до декларацій посадовців може бути пов'язане і з цим.
Новіков пояснив, що наразі на сервери компанії Вищий антикорупційний суд наклав арешт, крім того Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери, фактично, захищені від будь-якого впливу.
Читайте також КСУ – це лише вершина айсберга: експерт застеріг про інші проблеми
Це значить, що ніхто не може розпоряджатися і нічого робити з цими серверами. У разі, якщо рішення ВАКСу буде скасоване, дійсно може бути загроза для реєстру декларацій,
– підкрелив очільник НАЗК.
НАЗК подасть до суду на "Алтаюр"
З 2017 року НАЗК орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. На початку 2020 року Агентство запідозрило завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.
Водночас в "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, яке на той момент ще не було арештоване.
Поділитися новиною