Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, звернулось до скандального Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій. Компанія посилається на рішення Конституційного Суду, який заборонив НАЗК зберігати декларації. Водночас, як стало відомо, дружина власника "Алтаюру" працює у КСУ.

Власник серверів вважає, що наразі законодавство не дозволяє НАЗК зберігати декларації. Тому це нібито є перевищенням владних повноважень. Про це повідомляє "Українська правда".

Важливо Законопроєкти не допоможуть, – у НАЗК сказали, як боротися із рішенням КСУ

Саме тому "Алтаюр" вимагає визнати дії НАЗК протиправними і зобов’язати Агентство не зберігати декларації.

Національне агентство з питань запобігання корупції позов компанії ще не коментувало. Водночас голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що дружина власника "Алтаюру" Андрія Мартиненка працює у Конституційному Суді.

Дружина власника "Алтаюру" і КСУ

За словами очільника НАЗК, про це в агентстві дізнались вже після рішення Конституційного Суду.

Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались – дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в КСУ. Якимось консультантом,

– сказав Новіков.

За його словами, останнє рішення КСУ про закриття публічного доступу до декларацій посадовців може бути пов'язане і з цим.

Новіков пояснив, що наразі на сервери компанії Вищий антикорупційний суд наклав арешт, крім того Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери, фактично, захищені від будь-якого впливу.

Читайте також КСУ – це лише вершина айсберга: експерт застеріг про інші проблеми

Це значить, що ніхто не може розпоряджатися і нічого робити з цими серверами. У разі, якщо рішення ВАКСу буде скасоване, дійсно може бути загроза для реєстру декларацій,

– підкрелив очільник НАЗК.

НАЗК подасть до суду на "Алтаюр"

З 2017 року НАЗК орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. На початку 2020 року Агентство запідозрило завищенні ціни оренди. Після цього договір з "Алтаюром" не був продовжений, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

Водночас в "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, яке на той момент ще не було арештоване.

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ на закритому засіданні прийняв рішення про скасування кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію в е-деклараціях посадовців. Детальніше про це – читайте тут.