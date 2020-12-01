Парламент проголосував за основу законопроєкт про права татів по догляду за дитиною!

Батько і матір матимуть рівні права

Жінки проводять час із дітьми 49 годин на тиждень, чоловіки – 22 години. Отже, у чоловіка є на 27 годин більше на кар'єру, хобі, відпочинок, професійний розвиток.Це – первинне пояснення, чому жінки менше заробляють та рідше займають високі посади.

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Причин цьому – багато. Це в першу чергу – стереотипи, які формуються в процесі виховання, школи, через медіа. І ці стереотипи досі частково залишаються в законодавстві. Для прикладу, право на відпустку для догляду за дитиною, що не досягла трирічного віку, закріплюється за матір'ю: "За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства".

А якщо тато хоче доглядати за дитиною? З різних причин – кар'єрних чи особистих? А якщо – таке теж буває – мама померла під час пологів?

Так само тато досі не зможе взяти відпустку одразу після народження дитини. Це все – законодавчо закріплює меншу роль тата в вихованні дитини. І це треба змінювати.

Перший крок у цьому напрямку зроблений: сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України був прийнятий за основу "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною".

Положення цього акту дозволять: