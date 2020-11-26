Дональд Трамп знову заявив про фальсифікацію результатів виборів президента. Наразі президент США не приймає своєї поразки, однак впевнений, що програли демократи.

Поки що чинний президент Сполучених Штатів досі періодично заявляє, що програв не він, а його опонент Джо Байден. Про це повідомляє The Hill.

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Зокрема, на зустрічі в Пенсильванії він заявив групі республіканців, що команда Байдена сфальсифікувала результати виборів.

Ці вибори демократи програли. Вони шахраювали. Вибори були сфальсифіковані,

– заявив Трамп.

Та додав, що слід ретельно підсумувати результати виборів. Трамп вкотре запевнив, що має докази, необхідні для зміни остаточних результатів голосування.

"Все, що нам потрібно, – це суддя, який вислухає справу належним чином", – підсумував політик.

Цікаво, що президент спілкувався з присутніми кілька хвилин, а тоді зателефонував своїй радниці з передвиборчої кампанії Дженні Елліс. Вона ж була присутня на зустрічі і ввімкнула гучний зв'язок.

Зверніть увагу! Позови щодо перегляду результатів голосування, які подала юридична команда Трампа в низці штатів, відхилили. Причина – фальсифікацій не знайшли. Однак політик продовжує запевняти, що його слідчі вже виявили "сотні тисяч доказів" порушень під час голосування. Більше про вибори у США та їхні результати читайте за посиланням.