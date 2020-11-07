Демократична партія США вже набрала 211 із 218 необхідних для більшості місць у Палаті представників. Водночас у республіканців наразі є 197 місць.

Перед офіційним днем виборів США представники демократичної партії втратили щонайменше 7 місць у Палаті. Однак це не завадило їм обійти республіканців та отримати майже більшість місць. Про це повідомляє СNN.

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Напередодні дня виборів демократи з оптимізмом ставилися до збільшення своєї кількості. Цього не сталося. Щонайменше сім демократів втратили свої місця. Зокрема ті, яких перекинули у райони в 2018 році,

– зазначає CNN.

За даними видання, республіканці перемогли у приміських районах, де сподівалися пробитися демократи.

Такі висновки ЗМІ зробили на підставі результатів, які вже отримали демократи в Нижній палаті Конгресу США, а також за попереднім підрахунком на виборах в округах, де лідирують демократи.

Зверніть увагу! Більшість у Палаті представників обирає спікера палати, який є 3 за статусом політиком США після президента і віцепрезидента. Наразі спікером палати є 80-річна Ненсі Пелосі. За даними ЗМІ, у неї є всі шанси зберегти посаду.

Вибори у США: коротко про головне

На президентських виборах у США переміг кандидат від демократів Джо Байден.

Чинний президент Дональд Трамп не згідний з результатами виборів та не планує мирно віддавати владу.

Колишній американський лідер Барак Обама попередив Байдена про труднощі, з якими раніше не стикався жоден президент.

Детальніше про вибори у США – читайте тут.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу