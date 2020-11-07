Демократи збережуть контроль у Палаті представників США, – ЗМІ
Демократична партія США вже набрала 211 із 218 необхідних для більшості місць у Палаті представників. Водночас у республіканців наразі є 197 місць.
Перед офіційним днем виборів США представники демократичної партії втратили щонайменше 7 місць у Палаті. Однак це не завадило їм обійти республіканців та отримати майже більшість місць. Про це повідомляє СNN.
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Напередодні дня виборів демократи з оптимізмом ставилися до збільшення своєї кількості. Цього не сталося. Щонайменше сім демократів втратили свої місця. Зокрема ті, яких перекинули у райони в 2018 році,
– зазначає CNN.
За даними видання, республіканці перемогли у приміських районах, де сподівалися пробитися демократи.
Такі висновки ЗМІ зробили на підставі результатів, які вже отримали демократи в Нижній палаті Конгресу США, а також за попереднім підрахунком на виборах в округах, де лідирують демократи.
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