Китайська влада проводить активну "зачистку" серед демократичних лав Гонконгу. Активістів засуджують до реальних термінів, а інші тікають з міста-автономії. Постає питання: чи залишився там хтось ще спроможний відстоювати свободу

Демократії в Гонконгу стає все менше – активістів арештовують і винесять їм реальні терміни. На цьому фоні західні ЗМІ ставлять питання: а чи лишились там ще лідери, здатні протистояти експансії Китаю? 24 канал пропонує вашій увазі матеріал CNN на цю тему.

Гонконг без опозиції

Вонг, Лам та Чоу перед засіданням суду / Фото: Nikkei Asia Review

В місті-автономії "закінчуються" опозиційні активісти. Троє найвідоміших – Агнес Чоу, Джошуа Вонг та Іван Лам – вже за гратами, інші – покинули Гонконг. Ті, хто лишились, теж перебувають під загрозою арешту. Таким чином, Пекін показує, що будь-хто може стати наступним.

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12 жителів Гонконгу були затримані, намагаючись втекти на Тайвань. Тепер вони за гратами в Китаї з суворими звинуваченнями. Демократ Тоні Чанг був затриманий після того, як просив притулку в консульстві США.

На фінальному засіданні, дива не сталося: Вонг отримав 13,5 місяців, Агнес – 10, Іван – 7 місяців ув'язнення.

Всі – колишні члени розформованої партії Demosisto, яка з'явилася у 2014 році під час Революції Парасольок. Хоч вона не досягла мети, але значно підвищила впізнаваність Вонга, Чоу та Лама. Вони починали як студентські активісти, брали участь у протестах, потім – очолювали їх, і вже після цього пішли в політику. Тоді це ще було можливо.

До винесення вироку молоді активісти перебували під вартою з 23 листопада. Джошуа Вонг стверджував, що його тримали у одиночній камері зі світлом всі 24 години на добу. Для Вонга це четверте перебування у в'язниці, але термін тепер більший, ніж раніше. Іван Лам теж там уже бував.

А от Агнес довелося найскладніше: це вперше, коли її відправили у місце позбавлення волі. Під час оголошення про це, вона ридала. По інформації з в'язниці, Агнес "не звикла до такої атмосфери, мала проблеми зі сном і дуже переживала". ЇЇ засудили, по факту, за вигукування лозунгів у мегафон. Вона дуже популярна в Японії, де її навіть називають "богинею демократії".

Але такою Агнес Чоу була не завжди. До прикладу, виступаючи в Університеті Токіо у 2017-му, вона розповіла про себе цікавий факт: "Я не цікавилась політикою, не любила вчитися, я була звичайною отаку". Отаку – так в Японії називають фанатів аніме та поп-культури. Втім, далі все змінилося. Після активної участі в протестах на неї звернула увагу поліція.

Від підлітка-отаку до найвідомішого в'язня Гонконгу / Фото: The Straits Tmies

Мене двічі арештовували у мене вдома, я дуже боюся дзвінків та стуку в двері. Я травмована, – сказала вона японською мовою у трансляції на YouTube.

"Без неї реакція Японії на події в Гонконгу була б іншою", – упевнений місцевий письменник Цуйосі Нодзіма, бо їй вдалося вивести проблему автономії на міжнародний рівень.

За даними останнього опитування у "Країні, де сходить Сонце", 68% японців хотіли від уряду більшої активності у протидії Китаю. Втім, під час візиту голови МЗС Китаю Ван Йї до Токіо, сторони згадували Гонконг доволі побіжно – Пекін має занадто велику вагу на островах.

Всі троє арештантів вирішили визнати свою провину у організації акції непокори біля будівлі міської поліції в 2019 році. Загалом, 2000 гонконгців були звинувачені у зберіганні зброї, незаконному зібранні та масових заворушеннях.

Метою протестів було зупинити проєкт закону щодо екстрадиції в Китай тих, хто порушив закон у Гонконгу. З тих пір, протест перейшов на "схему без лідерів", щоб керівників було складніше вирахувати та забрати.

Законопроєкт врешті зняли з розгляду, але КНР відповіла ще жорсткішим "законом про безпеку". Він максимально обмежує свободи в Гонконгу, яким керують одіозні китайські політики. Саме на основі його положень Агнес, Джошуа та Івану заборонили участь у місцевих виборах.

Дехто з "забанених" був чинним депутатом, тож Пекіну довелося виключати їх з парламенту. 11 листопада, у відповідь, всі демократи пішли у відставку. Більше партій за демократію там нема. А політиків можуть чекати репресії за зустрічі з "іноземними силами".

Чи можуть з'явитися нові лідери? Замінити тих, хто тимчасово не може бути активним, – складно. Ціна за участь у політиці стає все вищою, простору для підготовки нових Чоу та Вонгів серйозно звужується. Якщо слідувати букві закону, то будь-яке перебування під вартою довше ніж три місяці тягне за собою заборону балотуватись на 5 наступних років.

Найвідомішій трійці Гонконгу вже й так відмовили у балотуванні на останні вибори (їх, щоправда, все одно відклали через коронавірус – Прим. 24). Втім, це вже не так важливо. Наступні вибори, скоріш за все, не матимуть опозиційних кандидатів взагалі. Насправді, повноваження депутатів, особливо, районних, доволі обмежені. Світове визнання та здатність формувати суспільну думку – ось чого Китай боїться найбільше.

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"КПК боїться, що отримавши мандат, ми будемо об'єднувати ще більше людей, посилювати силу спротиву", – сказав CNN Раймонд Лі, продемократичний районний радник.

Незручний магнат: чому заарештували Джиммі Лая

Видання Джиммі Лая підтримувало протести в Гонконгу / Фото: Asharq Al-Aswat

Медіа-магнат (1,2 мільярдів доларів статків – Прим. 24) Джиммі Лай був затриманий у перші дні дії закону про нацбезпеку. Йому закидали інтерв'ю із закликами санкціонувати Китай. Після звільнення під заставу у 64 тисячі доларів США, йому пізніше було відмовлено у цьому. Тож він буде позбавлений волі як мінімум до квітня 2021. Продюсерку каналу RTHK Юен Лонг теж арештували як і фрілансерку Бао Чой.

Видання Apple Daily, яким керує Лай, підтримувало протести на перших шпальтах, роздавало листівки, закликало людей виходити на вулиці. З іншого боку, сам Лай виступає проти незалежності, а лише "за свободу слова та верховенство права, які в нас завжди були". У липні 2019 року, він бачився з Пенсом, Помпео та Болтоном та вважається близьким до правого крила американської політики.

Лідери протестів-2014 Натан Лоу та Алекс Чоу написали в NYT колонку, де закликали Байдена продовжувати тиск на Китай у питанні Гонконгу.

Китай хоче скасувати принцип "одна країна, дві системи". Він не бачить проблеми, якщо Гонконг стане таким самим, як Гуанчжоу, – сказав ексдепутат Ту Цзіньшень.

Зрозуміло, що ЗМІ, школи та судова система (яка була побудована на основі британського права і до останніх часів була незалежна – Прим. 24) – під величезним тиском. Журналістам погрожують арештами за доступ до публічних документів, колишнім депутатам – за участь у протестах. Китай проводить індоктринацію і в освіті.– введені "патріотичні курси", як на материку та нова клятва.

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Amnesty International заявила, що "уряд знову використав політично вмотивоване звинувачення про підбурювання до протестів проти тих, хто просто висловлювались та мирно протестували". Протестна активність майже закінчилась у 2020 році через пандемію COVID-19 та вже згаданий закон про нацбезпеку. Голова Гонконгу Керрі Лам "пообіцяла відновити конституційний порядок Гонконгу".

Тим часом, Держдеп США наклав нові санкції на китайських чиновників, замішаних у порушенні свобод автономії. Їх дії, сказали там, несуть "загрозу миру, процвітанню та безпеці" Гонконгу. Фактично, сама автономія Гонконгу зараз серйозно підірвана, він втратив статус "вільної економічної зони". Вона звільняла місто від тарифів та мит, накладених на материкову КНР.

Але це залежало від високого ступеню демократії, яка втрачає покоління бунтівників у прямому ефірі.