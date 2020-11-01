Вибори в пострадянських країнах – справа не легка, особливо у 2020 році. Це доводять серпневий плебісцит у Білорусі та жовтнева революція у Киргизстані. Наразі нелегке випробування виборами проходять Грузія та Молдова.

Водночас демократія не просто дається відповідним республікам. Події в країнах демонструють, що старі політичні системи не працюють і потрібно будувати нові. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Захист права голосу у Білорусі

Білоруси вже понад 2 місяці вимагають нових виборів. Їх не зупинили ані жорстокі розгони мітингів у серпні, ані жовтневі погрози силовиків щодо застосування бойових куль. Люди обурені масовим фальшуванням на голосуванні 9 серпня, коли нібито переміг Олександр Лукашенко. Вони хочуть відстояти своє право жити в демократичній країні, де їхні голоси не будуть красти.



Білоруси вимагають нових виборів / Скриншот з відео

Молоде покоління білорусів прагне змін

Це перша політична криза такого масштабу у Білорусі за понад 25 років правління Лукашенка. В республіці виросло нове покоління виборців, які прагнуть побудувати державу, де будуть шанувати демократичні цінності.

Жовтнева революція у Киргизстані

Ще одна пострадянська республіка, яка прокинулася від політичного сну у 2020 році – Киргизстан. На початку жовтня масові фальшування на парламентських виборах змусили кілька тисяч людей вийти на вулиці міст для захисту своїх голосів. Громадян теж не зупинила спроба силового придушення протестів владою.

У всіх, хто зібрався – одна мета, вимога відновлення справедливості. Адже всі були свідками того, як перед виборами творили свавілля та беззаконня,

– розповіла лідерка опозиційної партії Клара Сорокулова.

Громадяни, стомлені клановою боротьбою всередині Киргизстану, протестами змусили політиків дослухатися до своєї думки. Через 10 днів владу в країні докорінно оновили.



Громадян Киргизстану не зупинила спроба придушення протестів / Скриншот з відео

Підготовка до політичного протистояння у Грузії

Не здають свої демократичні цінності і право на голос ще одні вихідці з радянського табору – грузини. Після Трояндової революції країні вдалося суттєво наблизитися до членства у НАТО та ЄС. Та 17 років потому – там знов заговорили про вуличні протести. Відбулись парламентські вибори і після підрахунку голосів опозиція звинуватила панівну партію "Грузинська мрія" у фальшуванні результатів плебісциту. І закликала громадян вийти на протест у центр Тбілісі.

Це були огидні вибори, вкрадені "Грузинською мрією". Водночас партії допомагала виборча адміністрація. Ми зареєстрували багато порушень: в протоколи напряму вносили голоси за "Грузинську мрію", їх було в декілька разів більше, ніж зареєстрованих виборців,

– повідомив і лідер "Громадянської партії" Грузії Алеко Елісашвілі.



Опозиція звинуватила панівну партію у фальшуванні / Скриншот з відео

Голосування у Молдові

У Молдові лише почалося голосування на президентських виборах. Однак там вже закликають громадян протистояти спробам влади застосувати адмінресурс, аби виграти на виборах.

"Додон намагається вкрасти ці вибори. Ми надіслали йому серйозні сигнали, аби зупинити його спроби. Якщо він спробує це зробити, ми попередили – люди вийдуть на вулиці", – сказала кандидатка в президенти Молдови Майя Санду.

Масові порушення на президентських виборах

Чинний президент Молдови Ігор Додон намагається залишитися на другий термін. Однак молоді молдавські виборці хочуть демократичних змін у державі і прагнуть більшої інтеграції з Європою, а не з Росією. Відтак орієнтуються на прозахідну колишню прем'єрку Майю Санду.

Молодь орієнтується на прозахідну колишню прем'єрку / Скриншот з відео

Проте чи призведуть президентські вибори в Молдові до нової політичної кризи в державі – не відомо. Але вже відомо про численні спроби фальшувань на виборчих дільницях. Так, на низку пунктів голосування спробували масово підвозити виборців, до інших – блокували доступ.

У пострадянському суспільстві доволі довго населення не брало на себе відповідальність за долю країни. Однак нове покоління виборців готове вступити у боротьбу і продовжити розбудову демократичних засад у своїх країнах.