Другий тур виборів мера Дніпра відбувся 22 листопада 2020 року. Біля однієї із дільниць трапився інцидент: невідомі прокололи колеса припаркованим автомобілям та вчинили стрілянину.

Біля виборчої дільниці на вулиці Передова у Дніпрі сталася стрілянина, а перед нею невідомі особи прокололи колеса припаркованим автомобілям. Про це розповіли у виданні "Дніпро Оперативний".

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Стрілянина у Дніпрі у день виборів: що відомо

Свідки про інцидент у Дніпрі, який стався в день голосування у другому турі за кандидатів на посаду міського голови, розповіли таке:

Біля школи 117 стояв автомобіль, водій чекав пасажирів.

Раптом до машини підійшли невідомі й прокололи колеса . А коли поруч припаркувався інший автомобіль, прокололи колеса і йому.

. А коли поруч припаркувався інший автомобіль, прокололи колеса і йому. Присутність обох водіїв у жоден спосіб не турбувала нападників. Але вони почали тікати, коли на них накинулися жінки, які проходили поруч.

Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю та почали стріляти. Стріляли, на щастя, у повітря.

У поліції негайно відреагували на повідомлення про правопорушення та ввели план-перехоплення. Невдовзі на Набережній Перемоги зупинили авто, схоже за описом на машину, у якій втекли нападники.

Утім, у машині перебував тільки водій. А ще – приблизно 15 аркушів з адресами виборчих дільниць, походження та призначення яких водій не зміг пояснити.

Свідки, до слова, упізнали у водієві учасника інциденту. Усі обставини наразі вивчають правоохоронці.

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