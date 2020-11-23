У день 2 туру виборів у Дніпрі біля однієї з дільниць сталася стрілянина
Другий тур виборів мера Дніпра відбувся 22 листопада 2020 року. Біля однієї із дільниць трапився інцидент: невідомі прокололи колеса припаркованим автомобілям та вчинили стрілянину.
Біля виборчої дільниці на вулиці Передова у Дніпрі сталася стрілянина, а перед нею невідомі особи прокололи колеса припаркованим автомобілям. Про це розповіли у виданні "Дніпро Оперативний".
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Стрілянина у Дніпрі у день виборів: що відомо
Свідки про інцидент у Дніпрі, який стався в день голосування у другому турі за кандидатів на посаду міського голови, розповіли таке:
- Біля школи 117 стояв автомобіль, водій чекав пасажирів.
- Раптом до машини підійшли невідомі й прокололи колеса. А коли поруч припаркувався інший автомобіль, прокололи колеса і йому.
- Присутність обох водіїв у жоден спосіб не турбувала нападників. Але вони почали тікати, коли на них накинулися жінки, які проходили поруч.
- Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю та почали стріляти. Стріляли, на щастя, у повітря.
У поліції негайно відреагували на повідомлення про правопорушення та ввели план-перехоплення. Невдовзі на Набережній Перемоги зупинили авто, схоже за описом на машину, у якій втекли нападники.
- Утім, у машині перебував тільки водій. А ще – приблизно 15 аркушів з адресами виборчих дільниць, походження та призначення яких водій не зміг пояснити.
Свідки, до слова, упізнали у водієві учасника інциденту. Усі обставини наразі вивчають правоохоронці.
Вибори в Дніпрі: головне
- У першому турі 25 жовтня за Бориса Філатова свої голоси віддали 46,41% виборців, за Загіда Краснова – 13,15%. Оскільки 50% не набрав ніхто, ЦВК призначила другий тур на 22 листопада.
- У другому турі за даними екзитполів впевнену перемогу із результатом у понад 78% здобуває чинний мер Філатов (партія "Пропозиція"). У Краснова (партія "Громадська сила") – трохи більше за 18%.
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