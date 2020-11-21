Сім років тому як реакція на спробу вкрасти в українців шанс на здоровіше і якісніше майбутнє розпочались події, які переросли у Революцію Гідності.

Гідність і свобода дуже вимогливі явища. Вони постійно штовхають нас на випробування і складні рішення.

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Майбутнє почалося з Революції Гідності

Тоді не боятися публічно озвучити незгоду з планами влади регіоналів – було гідним вчинком. Бо зло, якому не чинять опір, лише зростає. І, бо дивитися, склавши руки, як твоє майбутнє знову віддають в руки Кремлю – рівноцінно тупості.

В інформаційному полі України сьогодні відбувається масштабна операція з дискредитації боротьби українців за європейську Україну – правову, незалежну і таку, що розвивається.

Досі ті, хто боровся за правду і свободу, повинні відбиватися від атак покидьків, приходити на допити за їхніми заявами, а в місцях, які стали символом боротьби, цинічно проводять обшуки. Прямо напередодні Дня гідності та свободи.

Найскладніші часи лише попереду. Пам'ятаймо якими непереможними виглядали Янукович і його слуги у листопаді 2013-го, якими чисельними і зверхніми були лави силовиків, якими байдужими і цинічними було багато українців навколо. Як вперте відстоювання наших прав та свобод перемогли усе це. Як ми виходили на майдани своїх міст, як ми будували барикади та створювали сотні, як ми не здавались. Сьогодні ці маленькі рішення можуть виглядати інакше, але вони про те саме. Як ми носимо маску, як ми миємо руки, як ми реагуємо на несправедливість і свавілля.

Наша сила не у спроможності раз на десять років вийти на Майдан. Наша сила у спроможності не втрачати надію навіть тоді, коли здається, що весь світ навколо остаточно втратив здоровий глузд.

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Гідність та свобода, як і здоровий глузд, як і все дійсно цінне, живуть лише там, де про них дбають кожного дня. Де за них готові боротися кожного дня.

До зустрічі на барикадах щоденної праці та боротьби!

Джерело: Facebook