В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Політики та громадські діячі привітали українців, а також вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

24 канал зібрав привітання політиків з Днем Гідності та Свободи.

До речі Маємо засвоїти важливі уроки, – Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення із привітанням. Глава держави наголосив, що головним здобутком українських революцій є "нова свідомість" влади та громадян.

Кожна влада в Україні матиме щонайменше 3 нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу,

– сказав президент.

Крім цього, Зеленський зауважив, що українці мають не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки.

Крім цього, від імені президента до Алеї Героїв Небесної Сотні поклали квіти.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Денис Шмигаль

Квіти до Алеї Героїв приніс і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, політик запалив лампадки.

Політик подякував всім українцям за патріотизм, мужність та самовідданість у справі захисту держави та її європейського вектору розвитку.

Герої не вмирають. Світла пам'ять,

– написав Шмигаль у телеграмі.

Сергій Шкарлет

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет теж привітав українців. Він нагадав, що у 2013 році мільйони українців постали на захист ідеалів свободи і демократії та європейського вибору України

"Низький уклін та вічна пам’ять полеглим за Україну!" – наголосив Шкарлет.



Політик побажав українцям єдності та мирного неба над головою.

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Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відзначив, що у День Гідності та Свободи згадують шлях європейського розвитку, а також людей, чия відвага вплинула на хід історії.

Відтак Разумков наголосив, що єдина мета України – це розбудова демократичної, незалежної та економічно сильної держави.

У День Гідності та Свободи ми згадуємо події, які були пройдені на нашому шляху європейського розвитку, і людей, чия відвага вплинула на хід історії. У нас одна мета - розбудова демократичної, незалежної та економічно сильної країни. І я щиро вірю в те, що ми разом її досягнемо! — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) November 21, 2020

Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що особливими рисами українців завжди були почуття гідності та прагнення до волі. Найяскравіше ці риси проявились під час революцій.

Дві революції довели: жодна влада в Україні апріорі не може бути сакральною. І якщо політики забуватимуть про це, народ швидко нагадає їй хто в домі хазяїн,

– наголосив Єрмак.

Єрмак додав, що країна завжди пам'ятатиме про тих, хто відстоював свободу та гідність.

Важливо Не дозволимо маніпулювати на пам'яті героїв, – прокуратура про справу Музею Революції Гідності

Юлія Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" наголосила, що День Гідності та Свободи – це день найдорожчого, що є в людини. За словами Тимошенко, це саме ті цінності, завдяки яким виживає нація.

Ми ще не знаємо, як його правильно відзначати… У нашому арсеналі його вшанування нічого, окрім усвідомленого мовчання, окрім суму та болю. "Пливе кача" через Майдан, – додала Тимошенко.

Петро Порошенко

П'ятий президент України та лідер "Євросолідарності" наголосив, що Революція Гідності мала на меті дещо більше, ніж зміну влади. Тоді українці зробили ціннісний вибір.

"Українці народжені жити вільними. Ми стоїмо на варті власної свободи. Ми не зрадимо нашу гідність", – відзначив Порошенко.

Олена Зеленська

Перша леді України також привітала українців.

Гідні – ті, хто діє. Україна – країна гідних. З Днем Гідності та Свободи!

– наголосила Зеленська.