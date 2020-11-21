Україна 21 листопада відзначає День Гідності та Свободи. У низці міст України з цієї нагоди відбулися відповідні заходи. Зокрема, у Києві пройшла хода, а у Львові – Марш гідності.

Про те, як проходять хода та марш, присвячені Дню Гідності у Києві та Львові, читайте у матеріалі 24 каналу.

Дізнайтеся більше День Гідності та Свободи 2020: програма заходів

Київ

У столиці пройшла хода "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!" Учасники пройшли Алеєю Героїв Небесної Сотні. Стартував захід о 16:00.

Необхідно нагадувати людям, якою ціною були відвойовані Демократія, Свобода, Незалежність, проголошено проєвропейський шлях розвитку України,

– зазначають організатори.

Після закінчення ходи на Алеї Героїв Небесної Сотні відслужили молебень за героями, загиблими за незалежність України. А опісля люди поклали квіти до символічного меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Хода та молебень на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві до Дня Гідності та Свободи / Фото 24 каналу

Львів

Місцеві жителі зібралися о 17:00 біля пам'ятника Степану Бандері. Маршем вони пройшли до пам'ятника Тарасу Шевченку. Люди в руках тримали плакат "Гідна нація – проти капітуляції".

Активістів запрошували взяти участь у ході, дотримуючись усіх заходів безпеки, тобто мати зі собою маски та дезінфектори.

Марш Гідності у Львові: дивіться відео

Харків

До дня Гідності та Свободи учасники харківського Євромайдану влаштували Автопробіг єдності та захисту демократії. Сотні людей проїхали вулицями міста та знаковими місцями для учасників Євромайдану.

Учасники автопробігу наголошують, що українські цінності особливо потрібно захищати сьогодні, насамперед від реваншу проросійських сил.

Автопробіг до Дня Гідності в Харкові: дивіться відео

Черкаси

Сьому річницю початку Революції Гідності тут відзначили покладанням квітів до Меморіалу захисників України і молебнем у Святотроїцькому соборі міста.

Дніпро

У місті висаджують дерева на алеї пам’яті загиблим захисникам батьківщини. В такий спосіб вирішили відзначити сьому річницю Революції Гідності. Масових заходів через карантин у Дніпрі не планували, проте люди все одно приносять квіти до меморіальних місць, аби вшанувати пам’ять українських героїв.

Краматорськ

У прифронтовому місті біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралося кілька десятків активістів. Це традиційне місце зборів людей.

На акції було чимало українських прапорів. Учасники згадали загиблих краматорців як під час Майдану, так і під час війни на сході.

Акція до Дня Гідності у Краматорську: дивіться відео

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