В Україні щороку 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Програму заходів, які відбудуться у великих містах та онлайн – читайте в нашому матеріалі.

Цей день присвячений двом революціям, які відбулися в Україні – Помаранчевій революції, яка була у 2004 році, та Революції Гідності – у 2013 році. Про заходи, які відбудуться в Україні, розповідає 24 канал.

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Програма заходів до Дня Гідності та Свободи 2020

З 16 листопада стартувала інформаційна соціальна кампанія під гаслом "Вільні творити майбутнє", підготовлена Національним музеєм Революції Гідності. Ідея кампанії в тому, що попри різні політичні погляди, українці вміють об'єднуватися задля обстоювання основних цінностей.

Протягом 19 – 20 листопада відбудеться науковий форум онлайн на тему "Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття". Трансляцію заплановано на фейсбук-сторінці Національного музею Революції Гідності.

Онлайн- та офлайн-флешмоб #бути_гідним

Користувачам соцмереж пропонують ділитися спогадами й роздумами про Помаранчеву революцію та Євромайдан. Організатори закликають 21 листопада пов'язати синьо-жовту стрічку на одяг, рюкзак, сумку чи автомобіль.

Київ

З листопада та до березня у Києві презентують графічну виставку "Мальована історія Майдану". Виставку створено на основі графічного роману Олександра Ком'яхова.

у Києві презентують графічну виставку "Мальована історія Майдану". Виставку створено на основі графічного роману Олександра Ком'яхова. 21 листопада, у День Гідності та Свободи , можна долучитись до покладання квітів: до пам'ятників і місць поховань борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих під час Революції Гідності та російсько-української війни.

, можна долучитись до покладання квітів: до пам'ятників і місць поховань борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих під час Революції Гідності та російсько-української війни. 1 грудня запланована презентація другого тому книжки "Майдан. Пряма мова". Вона відбудеться в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану.

Львів

21 листопада біля пам'ятника Тарасу Шевченко буде встановлений майданівський намет, де буде фотовиставка про події Євромайдану .

. У цей же день відбудеться Марш Гідності, який почнеться від пам'ятника Степану Бандері.

Одеса

З 17 листопада до 20 грудня відбудеться виставка плаката Миколи Гончарова "(Не) замість зброї" у залі Одеського історико-краєзнавчого музею.

Дніпро