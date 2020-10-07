У Києві по-особливому пригадали про те, що 7 жовтня президент Росії Володимир Путін святкує свій 68 день народження. Активісти прийшли під посольство РФ у столиці з похоронним вінком, до якого було прикріплене зображення Путіна.

На картинці виднівся напис "Гаазький трибунал розслідує злочини Путіна". Окрім того, на стінах російського посольства люди влаштували своєрідне лазерне шоу. Фото та відео з акції оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці Роман Малко.

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Так, на посольстві раз по раз з’являлися карикатурні зображення Володимира Путіна, а також напис "Путін – х**ло".



Похоронний вінок під російським посольством / Фото з фейсбук-сторінки Романа Малка

Акцію, яку символічно назвали "Мінус рік життя", організувала громадська організація "Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод". Мета заходу – привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що здійснює акти терору по всій земній кулі.

"Лазерне шоу" на стінах російського посольства: відео

"Путін перетворився на одіозну фігуру світової політики, на яку з погано прихованим подивом і роздратуванням дивиться майже вся міжнародна спільнота", – вважають активісти.



"Лазерне шоу" під російським посольством у Києві / Фото "Укрінформ"



З'явилось на будівлі і відоме гасло, сказане у 2014 році тут же виконувачем обов'язків глави МЗС Дещицею / Фото з фейсбук-сторінки Романа Малка

Зверніть увагу! У Росії, окрім дня народження Путіна, згадують ще одну дату – роковини трагічної загибелі журналістки Анни Політковської. Її вбили кількома пострілами в спину у ліфті дому, де вона мешкала, 7 жовтня 2006 року. Політковська була опозиційною журналісткою та часто критикувала Путіна, тож її смерть довго називали "подарунком" для російського президента.