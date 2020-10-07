Президент Росії Володимир Путін 7 жовтня відзначає 68 день народження. Спеціально до "всеросійського свята" рух Pussy Riot вивісив веселкові прапори ЛГБТ на будівлі адміністрації Путіна й інших адміністративних будівлях Росії.

Веселкові прапори також з'явилися на будівлях ФСБ на Луб'янці, Верховного суду, Міністерства культури й органів внутрішніх справ у Басманному районі Москви, повідомляє Pussy Riot.

До слова "Бог любить усіх дітей своїх": Папа Римський підтримав ЛГБТ-спільноту

Ось він, ваш світ – у ньому в'язниця дитячого будинку краща, ніж свободи, а відсутність будь-якої любові краща, ніж любов двох батьків,

– наголосили в Pussy Riot.

Учасники акції також висловили свої вимоги до російської влади:

Розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок, трансгендерів і квір-людей в Чечні.

Припинити переслідування активістів й організацій, що допомагають ЛГБТ-спільноті.

Ухвалити закон, що забороняє дискримінацію за принципом гендеру й сексуальної орієнтації.

Легалізувати одностатеві партнерства.

Припинити переслідування одностатевих сімей і вилучення в них дітей.

Скасувати чинний закон про "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин" як дискримінаційний і такий, що порушує право на свободу самовираження.

Зробити 7 жовтня Днем видимості ЛГБТ.

На адмінбудівлях Росії вивісили прапори ЛГБТ: дивіться фото (Pussy Riot)

Що раніше Путін говорив про ЛГБТ

У Росії ніколи не було, немає і не буде ніяких обмежень за ознакою сексуальної орієнтації,

– заявив Путін у липні 2020 року.

Тоді на нараді російському президенту розповіли, що на посольство США вивісили прапор ЛГБТ. Путін відзначився грубою дискримінаційною заявою, що це "демонструє, хто там працює". То що, Володимире Володимировичу, хто ж працює у вашій адміністрації?

Путін про ЛГБТ: дивіться відео