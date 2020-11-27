День пам’яті жертв Голодоморів 2020: які заходи заплановані у містах України
У День пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада в Україні традиційно вшанують заморених голодом хвилиною мовчання або молитвою, відвідають поминальне богослужіння, згадуючи вбитих комуністичним тоталітарним режимом співвітчизників. Які заходи вшанування відбудуться у містах України читайте в матеріалі 24 каналу.
Зауважимо, що щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв трьох голодоморів – Голодомору 1932 – 1933 років та масових голодів 1921 – 1923 і 1946 – 1947 років. У 2020 році – це 28 листопада, повідомляє 24 канал. Всі українці можуть долучитися до акції "Запали свічку пам’яті": о 16:00 провести хвилину мовчання та поставити на підвіконня запалену свічку.
Читайте також Фільм про Голодомор "Ціна правди" покажуть по телебаченню: коли і де дивитись
Які заходи заплановані в Києві
У Києві о 16:00 пам’ять жертв Голодоморів вшанують хвилиною мовчання, приспустять державні прапори, обмежать проведення розважальних заходів.
У столиці також відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок. Зокрема – на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вулиця Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях.
Зеленський з дружиною на вшануванні пам'яті жертв Голодоморів у 2019 році / Фото "Ракурс"
Кияни також долучаться до загальноукраїнської акції "Запали свічку".
В онлайн-форматі та соцмережах заплановані інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом "Збережи пам’ять. Збережи правду". В закладах освіти Києва пройдуть тематичні уроки, виховні години, лекції, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки.
До 6 грудня в київській Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих організовували книжкову виставку "Трагедія незнищеної волі".
Читайте також Що таке Голодомор та "закон про 5 колосків": 10 фактів про геноцид, які мають знати всі українці
27 листопада в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" – захід із вшанування пам’яті з показом фільму та лекцією Юрія Граждана.
Також в онлайн-форматі на вебсайті Держархіву Києва можна ознайомитись із архівними документами "До роковин вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні".
Львів
У Львові 28 листопада на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники влади, громадськість та духовенство проведуть спільну молитву та згадають пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Опісля – запалять свічки і лампадки на площі.
27 листопада школярі Львова теж долучилися до Дня пам’яті жертв Голодоморів. У всіх школах міста відбулася хвилина мовчання і тематичні уроки, на яких переглянули художні та документальні фільми про Голодомор.
Також школярі долучилися до загальноміської акції "Принеси мені яблуко". Дітей заохочували принести до школи 1 яблуко як символ пам’яті, безсмертя, вшанування Матері-Землі та України. Зібрані яблука передадуть на благодійність (геріатричні центри, волонтерські організації, притулки для тварин, натуралістичні центри тощо).
Дивіться відеоролик "Ти приніс мені яблуко?":
Додамо, що у Львові людям, які пережили Голодомор 1932 – 1933 років, виплатять одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1 тисячі гривень. ЇЇ отримають 89 людей.
Дніпро
У Дніпрі в історичному музеї імені Яворницького відкрили виставку про спротив селянства радянській владі в регіоні "Геть комуну та радянську владу". Там представлені рідкісні архівні документи про виступи проти колективізації в регіоні 1930 року.
Фрагмент виставки "Геть комуну та радянську владу" / Фото "Мой Днепр"
Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" і Музей "Пам’яті єврейського народу та Голокосту в Україні" теж підготували низку заходів до дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів. Зокрема, це онлайн-вебінар "Наукові дискусії та пам’ять про геноцид", у якому братимуть участь доктори і кандидати історичних наук, провідні наукові співробітники музеїв.
Окрім онлайн-вебінару, 29 листопада на ютуб-каналі "Ткума" презентують художньо-документальний фільм про Голодомор "Червоне намисто", розрахований і на дитячу аудиторію.
Одеса
В Одесі 28 листопада о 10:00 на Лідерсівському бульварі покладуть квіти і композиції з житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років. Відбудеться і хвилина мовчання.
У зв’язку з проведенням такого заходу та задля безпеки його учасників з 09:50 до 10:10 суботи тимчасово припинять рух транспорту (крім громадського) вулицею Леонтовича на ділянці від вулиці Базарної до Лідерсівського бульвару.
У храмах Одеси проведуть панахиди за жертвами трьох Голодоморів.
Міськрада Одеси також повідомила, що у листопаді в закладах дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти, а також бібліотеках міста відбудуться заходи відповідної тематики. При цьому зауважили, що заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог.
Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні 1932 – 1933 років:
Що відомо про три Голодомори в Україні
- Українці пережили 3 голодомори у ХХ сторіччі: 1921 – 1923, 1932 – 1933 і голод 1946 – 1947 років.
- Голодомор в Україні 1921 – 1923 років. Радянська влада влаштувала масове знищення корінного українського населення з ознаками етнічної чистки через мор голодом у південних губерніях УСРР. Радянська влада вивозила з тих територій хліб на тлі посухи та неврожаю на Кубані та Поволжі.
- Голодомор в Україні 1946 – 1947 років. Масовий голод у ті роки був спричинений не так повоєнним неврожаєм, як спланованою акцією сталінського Політбюро. Мета – забрати в селян залишки зерна і продати чи подарувати його братнім режимам у соціалістичному таборі.
- Серед найтрагічніших сторінок історії нашого народу особливо сумне місце займає Голодомор 1932 – 1933 років. За різними даними, тоді від голоду загинули від 4,5 до 10 мільйонів людей.
- Цьому передувала насильницька колективізація сільських господарств, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор у селах. Так, селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.
- Керівництво СРСР мало намір знищити частину українців, але офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду в 1932 – 1933 роках. Тільки з відновленням державної незалежності український народ зміг зірвати табу з теми Голодомору та жорстокого вбивства радянською владою мільйонів українців.
- До 75-х роковин Голодомору, у 2008 році, під керівництвом Українського інституту національної пам’яті створили Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років. Вона складається з 18 регіональних томів та одного зведеного. Цей список не вичерпний, адже робота зі встановлення масштабів Голодомору триває.
- 28 листопада 2006 року законом України Голодомор 1932 – 1933 років був визнаний геноцидом українського народу.
Поділитися новиною