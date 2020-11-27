У День пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада в Україні традиційно вшанують заморених голодом хвилиною мовчання або молитвою, відвідають поминальне богослужіння, згадуючи вбитих комуністичним тоталітарним режимом співвітчизників. Які заходи вшанування відбудуться у містах України читайте в матеріалі 24 каналу.

Зауважимо, що щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв трьох голодоморів – Голодомору 1932 – 1933 років та масових голодів 1921 – 1923 і 1946 – 1947 років. У 2020 році – це 28 листопада, повідомляє 24 канал. Всі українці можуть долучитися до акції "Запали свічку пам’яті": о 16:00 провести хвилину мовчання та поставити на підвіконня запалену свічку.

Читайте також Фільм про Голодомор "Ціна правди" покажуть по телебаченню: коли і де дивитись

Які заходи заплановані в Києві

У Києві о 16:00 пам’ять жертв Голодоморів вшанують хвилиною мовчання, приспустять державні прапори, обмежать проведення розважальних заходів.



У столиці також відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок. Зокрема – на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вулиця Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях.



Зеленський з дружиною на вшануванні пам'яті жертв Голодоморів у 2019 році / Фото "Ракурс"

Кияни також долучаться до загальноукраїнської акції "Запали свічку".

В онлайн-форматі та соцмережах заплановані інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом "Збережи пам’ять. Збережи правду". В закладах освіти Києва пройдуть тематичні уроки, виховні години, лекції, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки.

До 6 грудня в київській Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих організовували книжкову виставку "Трагедія незнищеної волі".

Читайте також Що таке Голодомор та "закон про 5 колосків": 10 фактів про геноцид, які мають знати всі українці

27 листопада в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" – захід із вшанування пам’яті з показом фільму та лекцією Юрія Граждана.

Також в онлайн-форматі на вебсайті Держархіву Києва можна ознайомитись із архівними документами "До роковин вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні".

Львів

У Львові 28 листопада на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники влади, громадськість та духовенство проведуть спільну молитву та згадають пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Опісля – запалять свічки і лампадки на площі.



27 листопада школярі Львова теж долучилися до Дня пам’яті жертв Голодоморів. У всіх школах міста відбулася хвилина мовчання і тематичні уроки, на яких переглянули художні та документальні фільми про Голодомор.

Також школярі долучилися до загальноміської акції "Принеси мені яблуко". Дітей заохочували принести до школи 1 яблуко як символ пам’яті, безсмертя, вшанування Матері-Землі та України. Зібрані яблука передадуть на благодійність (геріатричні центри, волонтерські організації, притулки для тварин, натуралістичні центри тощо).

Дивіться відеоролик "Ти приніс мені яблуко?":

Додамо, що у Львові людям, які пережили Голодомор 1932 – 1933 років, виплатять одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1 тисячі гривень. ЇЇ отримають 89 людей.

Дніпро

У Дніпрі в історичному музеї імені Яворницького відкрили виставку про спротив селянства радянській владі в регіоні "Геть комуну та радянську владу". Там представлені рідкісні архівні документи про виступи проти колективізації в регіоні 1930 року.



Фрагмент виставки "Геть комуну та радянську владу" / Фото "Мой Днепр"

Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" і Музей "Пам’яті єврейського народу та Голокосту в Україні" теж підготували низку заходів до дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів. Зокрема, це онлайн-вебінар "Наукові дискусії та пам’ять про геноцид", у якому братимуть участь доктори і кандидати історичних наук, провідні наукові співробітники музеїв.



Окрім онлайн-вебінару, 29 листопада на ютуб-каналі "Ткума" презентують художньо-документальний фільм про Голодомор "Червоне намисто", розрахований і на дитячу аудиторію.

Одеса

В Одесі 28 листопада о 10:00 на Лідерсівському бульварі покладуть квіти і композиції з житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років. Відбудеться і хвилина мовчання.

У зв’язку з проведенням такого заходу та задля безпеки його учасників з 09:50 до 10:10 суботи тимчасово припинять рух транспорту (крім громадського) вулицею Леонтовича на ділянці від вулиці Базарної до Лідерсівського бульвару.

У храмах Одеси проведуть панахиди за жертвами трьох Голодоморів.

Міськрада Одеси також повідомила, що у листопаді в закладах дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти, а також бібліотеках міста відбудуться заходи відповідної тематики. При цьому зауважили, що заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні 1932 – 1933 років:

Що відомо про три Голодомори в Україні