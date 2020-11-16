Вторгнення інопланетян і балакучі бактерії: цікаві факти про радіо
В Україні щорічно 16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цікаві факти, які пов'зані з радіо – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу зібрала цікаві факти про радіо, які ви могли не знати.
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Цікаві та маловідомі факти про радіо
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Як радіо врятувало Ейфелеву вежу
Мешканці Парижа не злюбили Ейфелеву вежу, її планували демонтувати через 20 років. Але завдяки стаціонарній радіостанції, яку там встановили, символ Франції було врятовано.
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Мешканці США та напади інопланетян
Радіопостановка "Війна світів", яку транслювали в кінці 30-х років, неабияк налякала мешканців США. Люди подумали, що по радіо транслюються реальні новини про напад інопланетян! Американці були настільки налякані, що почали дзвонити в служби порятунку, а це призвело до перевантаження телефонних ліній.
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Хакери та радіо
Завдяки радіо з'явилося слово "хакер" – так називали зломників секретних паролів на радіостанціях.
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Чи говорять бактерії за допомогою радіохвилі?
У 2009 році лауреат Нобелівської премії з математики Люк Монтаньє заявив, що бактерії можуть використовувати радіохвилі для спілкування один з одним. Інші вчені говорять, що це цілком можливо, хоча підтверджених фактів немає.
Радіо відігравало важливу роль в Другій світовій війні / Фото pexels
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Початок українського радіо
Щодо українського радіо, то воно розпочало мовлення у 1924 році. О 19:00 16 листопада в Харкові через малопотужний передавач вийшла в ефір перша вітчизняна радіопередача. Перші слова українського радіо почули 70 радіоаматорів. Саме у цей день відзначають свято працівники радіо, телебачення та зв'язку.
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Друга світова та радіо
Важливу роль в роки Другої світової війни відігравало Українське радіо. Воно жодного разу не припиняло свою роботу і звідти велися регулярні передачі українською.
У 1941 році бандурист Українського радіо Андрій Бобир служив у авіації. Бандуру він взяв із собою та перевозив у крилі літака. По закінченню війни саме на цьому інструменті Бобир виконав музичний позивний Українського радіо – "Реве та стогне Дніпр широкий".
Станом на 1945 рік обсяг українського республіканського мовлення становив 10 годин на добу.
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Гімн України транслювали на радіо раніше, ніж його офіційно затвердили
Українське радіо почало транслювати "Ще не вмерла України і слава, і воля…" майже за пів року до того, як Верховна Рада офіційно затвердила цю пісню державним гімном України.
Що означає День радіо та телебачення?
Професійне свято фахівців зв'язку, які забезпечують роботу телефонних і інтернет мереж. Його відзначають 16 листопада, адже саме в цей день, у 1924 році, в Харкові почала працювати перша україномовна радіостанція.
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