В Україні щорічно 16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цікаві факти, які пов'зані з радіо – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала цікаві факти про радіо, які ви могли не знати.

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Цікаві та маловідомі факти про радіо

Як радіо врятувало Ейфелеву вежу

Мешканці Парижа не злюбили Ейфелеву вежу, її планували демонтувати через 20 років. Але завдяки стаціонарній радіостанції, яку там встановили, символ Франції було врятовано.

Мешканці США та напади інопланетян

Радіопостановка "Війна світів", яку транслювали в кінці 30-х років, неабияк налякала мешканців США. Люди подумали, що по радіо транслюються реальні новини про напад інопланетян! Американці були настільки налякані, що почали дзвонити в служби порятунку, а це призвело до перевантаження​ телефонних ліній.

Хакери та радіо

Завдяки радіо з'явилося слово "хакер" – так називали зломників секретних паролів на радіостанціях.

Чи говорять бактерії за допомогою радіохвилі?

У 2009 році лауреат Нобелівської премії з математики Люк Монтаньє заявив, що бактерії можуть використовувати радіохвилі для спілкування один з одним. Інші вчені говорять, що це цілком можливо, хоча підтверджених фактів немає.



Радіо відігравало важливу роль в Другій світовій війні / Фото pexels

Початок українського радіо

Щодо українського радіо, то воно розпочало мовлення у 1924 році. О 19:00 16 листопада в Харкові через малопотужний передавач вийшла в ефір перша вітчизняна радіопередача. Перші слова українського радіо почули 70 радіоаматорів. Саме у цей день відзначають свято працівники радіо, телебачення та зв'язку.

Друга світова та радіо

Важливу роль в роки Другої світової війни відігравало Українське радіо. Воно жодного разу не припиняло свою роботу і звідти велися регулярні передачі українською.

У 1941 році бандурист Українського радіо Андрій Бобир служив у авіації. Бандуру він взяв із собою та перевозив у крилі літака. По закінченню війни саме на цьому інструменті Бобир виконав музичний позивний Українського радіо – "Реве та стогне Дніпр широкий".

Станом на 1945 рік обсяг українського республіканського мовлення становив 10 годин на добу.

Гімн України транслювали на радіо раніше, ніж його офіційно затвердили

Українське радіо почало транслювати "Ще не вмерла України і слава, і воля…" майже за пів року до того, як Верховна Рада офіційно затвердила цю пісню державним гімном України.