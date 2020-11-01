У першу неділю листопада своє професійне свято відзначають соціальні працівники. З цієї нагоди їх уже привітав Президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що те, чим вони займаються – це не робота, а справжня місія.

Це передовсім поклик душі й серця, адже робота працівників соціальної сфери охоплює всі вікові й соціальні категорії населення, наголосив Володимир Зеленський у своєму телеграмі.

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Завдяки турботі патронатних вихователів діти, які залишилися без батьківського піклування, отримують сімейний затишок і знову вчаться довіряти й любити,

– наголосив президент.

Він переконаний, що саме соціальні працівники – справжні рушії інклюзивної освіти. Мовляв, вони адаптують дітей з інвалідністю до повноцінного життя й прибирають штучні кордони між дітьми, необачно створені дорослими.

"Своїми діями соціальні працівники реалізують у суспільстві милосердя, опікуючись людьми, котрі опинилися на вулиці", – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави також згадав і про пандемію коронавірусу, що принесла в життя людей суттєві обмеження, які найбільш гостро переживають одинокі люди з інвалідністю й громадяни похилого віку.

Втім, наголосив Зеленський, містком безбар'єрності в цьому стали соціальні працівники, кожен візит яких додає енергії та допомагає уникнути відчуття самотності.

Шановні працівники соціальної сфери! Нехай цей день зігріє вас теплом вдячності від кожного українця, якому ви віддали частинку свого серця. Завдяки вам ми щодня переконуємося – світ тримається на доброті. Сил вам і наснаги!

– написав президент.