У день виборів на Донбасі нарешті була тиша
В зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській та Донецькій областях на Донбасі від початку доби 25 жовтня спостерігали режим припинення вогню. Бойовики нарешті не гатили по наших територіях.
Порушень досягнутих мирних домовленостей також не зафіксували. Про це мовиться у щоденному вечірньому зведенні пресцентру ООС.
Важливо Попри провокації: перемир'я дозволило зменшити українські втрати на Донбасі
Тишу спостерігали на всіх ділянках ліній розмежування.
25 жовтня у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано,
– повідомили у штабі ООС.
Однак наші військові перебувають в цілковитій готовності, щоб в разі чого адекватно відреагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Українські військовослужбовці ж дотримуються режиму припинення вогню.
Зазначають, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.
Що було раніше
- За добу 24 жовтня ворог 4 рази порушив домовленості та режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Так, стрілецьку зброю збройні формування РФ застосували поблизу Кам'янки. А також двічі поблизу Шумів.
- Щобільше, у районі Водяного противник відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
- На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували.
- Бойових втрат і поранень, на щастя, не було.