В зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській та Донецькій областях на Донбасі від початку доби 25 жовтня спостерігали режим припинення вогню. Бойовики нарешті не гатили по наших територіях.

Порушень досягнутих мирних домовленостей також не зафіксували. Про це мовиться у щоденному вечірньому зведенні пресцентру ООС.

Важливо Попри провокації: перемир'я дозволило зменшити українські втрати на Донбасі

Тишу спостерігали на всіх ділянках ліній розмежування.

25 жовтня у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано,

– повідомили у штабі ООС.

Однак наші військові перебувають в цілковитій готовності, щоб в разі чого адекватно відреагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Українські військовослужбовці ж дотримуються режиму припинення вогню.

Зазначають, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Зверніть увагу! З початку війни на Донбасі на підконтрольних українському уряду територіях загинули майже 14 тисяч людей. Ще щонайменше 9,5 мільйона українців постраждали через агресивні дії окупантів. Загалом учасниками бойових дій на Донбасі стали приблизно 420 тисяч українських громадян.

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