У США за день голосування 4 листопада виявили понад 91 тисячу заражених коронавірусом. Це один із найбільших добових приростів заражених від початку пандемії.

Найбільше інфікованих виявили у Вісконсині, Північній і Південній Дакоті, Айові, Мічигані, Іллінойсі та Міннесоті. Про це повідомляє Worldometers.

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Цьогоріч через ситуацію з коронавірусом понад 100 мільйонів американців голосували достроково. Люди, які все-таки ризикнули прийти на виборчі дільниці, максимально дотримувалися соціальну дистанцію. Перед дільницями шикувалися кілометрові черги.

Головний експерт США з інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі наголосив, що Штатам необхідно підготуватися до "жорсткої зими.

Водночас чинний президент США переконує людей, що пік пандемії вже минув, а перша леді США Меланія Трамп прийшла голосувати без захисної маски.

Що відомо про вибори у США

3 листопада у США відбулися вибори президента.

Цьогоріч явка виборців була рекордною за 120 років.

Головними претендентами на пост президента США є чинний лідер Дональд Трамп та кандидат від демократів Джо Байден.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у США зафіксували понад 9 мільйонів випадків зараження. Померли вже понад 200 тисяч інфікованих. Кількість госпіталізованих щодня зростає.