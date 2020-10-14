Українці 14 жовтня відзначають День захисника України. У різних містах країни проходять святкові заходи – концерти, патріотичні марші та акції.

Як в Україні святкують День захисника, читайте у матеріалі 24 каналу.

Дізнайтеся більше 14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України

Що відбувається у Києві

У столиці заплановані 12 масових заходів присвячених Дню захисника України. Через це у центрі міста частково перекрили рух транспорту.

О 14:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку стартував традиційний мaрш прaвих cил "Марш УПA – 2020".

Організаторами заходу є "Нaцioнaльний кopпyc", "Свoбода" та "Пpaвий сeктор", а також низка вeтеранських та пaтріотичних oрганізацій. Учасники акції планують дійти до Офісу Президента, де хочуть висунути свої вимоги чинній владі.

Дивіться пряму трансляцію з маршу в Києві:

На Михайлівській площі збираються учасники велопробігу до Дня захисника. Вони проїдуть по Києву до музею історії України у Другій світовій війні.



У Києві збираються учасники велопробігу / Фото Vesti

Як святкують в інших містах України

Одеса

Одесити поклали квіти до Меморіального каменя на честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України. У церемонії взяли участь військовослужбовці, представники органів влади, громадськість. Після того в пам'ять про загиблих українських захисників провели молебень. Виступив святковий оркестр.

Святкування Дня захисника України в Одесі / Фото "Думская"

Львів

У Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять героїв, які загинули за незалежність нашої країни. Духовенство проголосило екуменічну молитву на Марсовому полі. Владика Степан (Сус) проголосив промову.

Ми є на місці, де спочивають Герої, про яких ми знаємо не з книжок, не з історії України. Це наші сусіди, це ті, кого ми називали й називаємо просто словом "брате",

– сказав владика.



У Львові відзначають День захисника України / Фото Львівська міська рада



Львів'яни на Личаківському кладовищі / Фото Львівська міська рада



Духовенство проголосило екуменічну молитву на Марсовому полі / Фото Львівська міська рада

Харків

Зранку 14 жовтня у Харкові ветерани АТО та ООС, рідні загиблих воїнів та військовослужбовці поклали квіти біля біля пам'ятника Захисників України. Вони вшанували хвилиною тиші загиблих. Після того там розпочалася святкова церемонія.

Святкування Дня захисника України у Харкові / Фото телеграм-канал "ХС | Харьков", Харківська міська рада

Полтава

У Полтаві до Дня захисника відкрили Стіну пам'яті полеглих за Україну у музеї важкої бомбардувальної авіації. На ній є фотографії та історії майже 4 тисяч воїнів, які загинули на Донбасі. Понад 150 із них – жителі Полтавщини, повідомляє "Суспільне Полтава".

Довжина стіни – 76 метрів. Її встановили за гроші благодійників.

У Полтаві відкрили Стіну пам'яті полегли за Україні / Фото "Новини Полтавщини"