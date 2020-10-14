В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. Із цим державним святом українців від самого ранку вітають видатні громадські діячі та політики. Вони наголошують: це свято одне з найважливіших у державі, бо Україна – це країна героїв.

Хто і як привітав українців із Днем захисника читайте далі у підбірці 24 каналу.

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Володимир Зеленський

Глава держави привітав захисників України зі святом під час церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Богуна. Так, Зеленський закликав дякувати військовим та всім, хто служить Україні, не лише у День захисника, а й щодня.

Сьогодні день тих, хто у 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати і найболючіші з них – це люди,

– сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що на Донбасі досі триває режим припинення вогню. Якщо в Україні буде мир, запевнив глава держави, держава не перестане дбати про військо. Саме армія – один із пріоритетів державної політики.

Президент також нагадав, що 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято, адже серед воїнів чимало відважних жінок та дівчат.

Як Зеленський привітав з Днем захисника України: відео

Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська теж приєдналася до привітань. Вона побажала захисникам здоров’я та надійного тилу, а всім українцям – миру й злагоди.

"Захищати Батьківщину – це завжди покликання, прояв любові до неї. Сьогодні вітаю всіх захисників та захисниць України, теперішніх і майбутніх, з їхнім святом!" – наголосила вона.

Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я розпочав свій традиційний брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Україні саме з вітань.

Cьогодні Україна відзначає одне з головних своїх свят – День захисника. Дякую вам, наші герої, за вашу витримку, мужність, нашу свободу, мирне життя, за те, що ми можемо спокійно працювати і розбудовувати нашу країну. Ми пишаємось вами! Зі святом вас, дорогі наші захисники,

– сказав він.

Окремо міністр подякував військовим медикам за те, що вони рятують життя у надскладний час і у надскладних умовах.

Олег Уруський

Віцепрем’єр Олег Уруський на своїй фейсбук-сторінці теж доєднався до вітань. Він зазначив, що День захисника – це свято, що уособлює мужність, патріотизм та героїзм.

"Усі пам’ятають, як з початком бойових дій на сході країни тисячі бійців Збройних Сил, Національної гвардії, добровольчих батальйонів та інших військових підрозділів стали на захист країни, щоб спинити ворога. І йдеться не лише про чоловіків, адже серед тих, хто захищає наш спокій, є й тендітні дівчата та жінки, перед сміливістю яких ми схиляємо голови", – зауважив він.

Уруський додав, що у межах власної компетенції докладе максимум зусиль в напрямку реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, аби військові мали гідне забезпечення сучасним та ефективним озброєнням.

Сергій Шкарлет

Міністр освіти у святковий день побажав всім стійкості духу, злагоди в домівках, спокою та мирного неба.

"Хочу висловити безмежну подяку та низько вклонитися військовослужбовцям, гідним синам і дочкам України, які продовжують стояти на захисті нашої Батьківщини. Хай завжди оберігає й захищає Пресвята Богородиця!" – написав він у своєму телеграм-каналі.

Петро Порошенко

П’ятий український президент і чинний нардеп Петро Порошенко теж наголосив, що День захисника – одне з найбільших свят в Україні.

"Україна – країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю. Героїв різних поколінь і епох, різного віку і статі. Княжа дружина і козаки-запорожці. Армія УНР і УПА. Українці, які захищали Вітчизну від Леніна і Троцького, Гітлера і Сталіна. І які боронять її від Путіна. Міцний духом народ призупинив російську агресію. Захисники державності не дадуть перейти червоні лінії. Бо ці червоні лінії того ж кольору, що кров", – написав він.

Порошенко висловив вдячність тим, хто несе службу на передовій, пожежникам, які приборкали вогонь на Луганщині, лікарям, що борються з коронавірусом.

Вітаю всіх українців з Днем захисника України. З Днем УПА! З Днем козацької слави! І з Днем Покрови. Слава захисникам! Слава Україні!

– підсумував він.

Привітання Порошенка з Днем захисника України: відео

Юлія Тимошенко

Лідерка БЮТ теж пригадала усі свята, які українці відзначають 14 жовтня. Вона зауважила, що Покрови для українських козаків було найбільшим святом, бо берегла їх душу.

"І хай зараз так само вона вберігає українського солдата. Молимося за це і просимо такої милості у Господа. Велика повага і вдячність вам, дорогі наші воїни, захисники, герої! Пишаємося вами і дякуємо вам, рідні", – написала політикиня.

Зверніть увагу! 14 жовтня в Україні відзначають відразу кілька свят: свято Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, день створення Української повстанської армії та День захисника України. Останнє свято відносно нове – з 2015 року воно стало державним. Відповідний наказ видав тодішній президент Петро Порошенко.



Як українців вітають з Днем захисника, а також, які заходи відбуваються у країні в цей день – за посиланням.