В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. Відтак, зі святом українців вже привітали в ООС, долучилися до вітань і правоохоронці.

Подяку захисникам та найкращі побажання висловив командувач ООС Володимир Кравченко. Його вітання з’явилось на офіційній фейсбук-сторінці штабу.

Зверніть увагу День захисника України 2020: програма заходів

Захист України – це обов'язок і привілей справжніх патріотів своєї держави, серед яких особовий склад Об’єднаних сил. Вже 7 рік поспіль Ви, захисники України, показуєте свою справжню любов до Батьківщини. Ви – незламний щит нашої землі. Ваша мужність, витримка та самовідданість – приклад для наслідування майбутніх поколінь,

– наголосив він.

Кравченко привітав усіх, хто носить "високе звання – Захисник України".

МВС

А в МВС уточнили, що сьогодні захисники України – це не лише військові, а й медики, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19.

Сильні, мужні, найкращі наші захисники й захисниці, вітаємо вас зі святом! Дякуємо, що бороните наші землі від російського агресора, що охороняєте кордони. Дякуємо, що рятуєте від пожеж і повеней. Дякуємо, що працюєте 24/7 заради нашої безпеки. І окремо дякуємо захисникам-лікарям, які наразі на передовій боротьби з пандемією!

– наголосили правоохоронці.

Що відомо про День захисника України:

14 жовтня в Україні відзначають відразу кілька свят: свято Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, день створення Української повстанської армії та День захисника України.

Останнє свято відносно нове – з 2015 року воно стало державним. Відповідний наказ видав тодішній президент Петро Порошенко.

День захисника Вітчизни, який ще з радянських часів відзначали 23 лютого, натомість скасували.