В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил. З нагоди цього свята лунає багато теплих слів. Оборонців України в часи війни вітає і вище керівництво держави, й видатні громадські діячі, інтелігенція, а також – звичайні громадяни держави.

Як українських військових вітають зі святом політики та громадські діячі читайте у підбірці 24 каналу.

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Президент Зеленський

Глава держави встиг привітати українських воїнів і віртуально, і реально. У соцмережах його вітання оприлюднив штаб ООС.

Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародну підтримку, ви щоденно виконуєте важку та небезпечну роботу – зі зброєю в руках забезпечуєте мир і безпеку наших громадян. Бути військовослужбовцем Збройних Сил України нелегко, адже саме на ваших плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності,

– мовиться у привітанні.

Зеленський побажав військовим міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

Прем’єр Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль теж долучився до привітань з нагоди свята. Він подякував оборонцям за мужність, силу та відвагу.

Українські військовослужбовці — щит та гордість нашої держави. Честь та шана всім воїнам, що стоять на захисті України та кожного з нас,

– написав він.

Спікер Разумков

Дмитро Разумков, своєю чергою, написав, що День ЗСУ – це свято тих, хто "не просто боронить кордони нашої держави і несе службу, а захищає Україну, часто ризикуючи своїм життям".

"Сьогодні ми також вшановуємо військових, які загинули за нашу країну. І кожен на своєму місці, на своїй посаді, на своєму бойовому чергуванні повинен робити все, щоб наступні аркуші в Книзі пам’яті були порожніми. Я зі свого боку робитиму все для цього можливе. Нам потрібні мир, повернення територій та збереження життя наших людей!" – наголосив він.

Міністр оборони Таран

Міністр оборони України Андрій Таран привітав військовослужбовців та подякував їм за службу. Він також назвав "священним" призначення ЗСУ – захистити країну.

"Подвиг наших героїв, ратна служба військових і доблесна праця мільйонів українців вселяють надію на звільнення рідної землі від російської окупації. Дякую всім, чия професія зі зброєю у руках захищати мир, спокій, домівки українців. Дякую кожному воїну, хто зустрічає це свято, тримаючи оборону на передовій. Дякую сім’ям, що розділяють тягар і знегоди військової служби зі своїми батьками, чоловіками, дружинами, синами і доньками. Дякую патріотам, які допомагають долати важкий і жертовний шлях українського воїна", – мовиться у його зверненні.

Петро Порошенко

П’ятий український президент, а тепер народний депутат Петро Порошенко назвав воїнів "найкращими синами і доньками держави".

Ви захистили і захищаєте її від російської агресії. Саме ви є ключовим гарантом незалежності країни та свободи кожного громадянина. Природно, що Збройні Сили користуються найбільшою повагою і довірою суспільства. Як армія з народом, так і народ – з армією,

– мовиться у його вітанні.

Юлія Тимошенко

Лідерка БЮТ наголосила, що Україна зуміла себе захистити лише завдяки мужнім військовим. Вона подякувала їм за роботу та службу, за гідність і честь.

"Ось уже кілька років ми живемо у новому світі. У тому світі, де свою незалежність і свою свободу справді треба захищати. У тому світі, де герої є твоїми сучасниками. У тому світі, де ворог уже далеко не "умовний", не удаваний, а цілком справжній. І хвала Господу, що у нас з’явилася і постала ця Сила – Збройні сили України. Сила, на яку може покластися держава і нація", – зазначила вона.

Глава МОЗ Степанов

Максим Степанов написав, що багато разів відвідував військовий шпиталь і бачив там серйозно поранених бійців.

"Як і багато хто з вас, спілкувався з тими, хто пройшов справжнє пекло на передовій, проте ані секунди не пошкодував, що пішов на захист своєї країни. Завдяки таким хлопцям та дівчатам ми маємо щастя жити у вільній та демократичній Україні. Попереду – тільки перемога, в цьому я впевнений! Дякую кожному військовому за професіоналізм, віру та відвагу. Бережіть себе та будьте здорові!" – мовиться у його вітанні.

Мер Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий нагадав, як важливо подякувати українським оборонцям. Він закликав зробити це сьогодні всіх, хто має знайомих військових.

Наші діти мають майбутнє завдяки Вам. Подзвоніть сьогодні до свого друга, знайомої, сина або сестри, які служили чи служать у Збройних Силах України і скажіть "Дякую"! Це справді важливо. Слава Українській Армії!

– написав він.

Святослав Вакарчук

Екснардеп і музикант Святослав Вакарчук теж доєднався до привітань.

"Зі святом, справжні! З Днем Збройних сил України!Ваші відданість, сміливість, незламність – приклад, який надихає і показує, що є справжнім в нашому житті. Дякуємо вам, хлопці і дівчата!" – мовиться у його привітанні.

Митрополит Епіфаній

Глава Православної церкви України наголосив, що військовослужбовець – це високе покликання.

"Це покликання захищати співвітчизників, свою Батьківщину, рідний дім та близьких, обороняти їх від ворожих зазіхань і бути готовим пожертвувати власним життям заради інших. Важко переоцінити подвиг, на який йдуть сотні тисяч хоробрих українських синів і дочок, аби ми з вами, попри агресію Росії, сьогодні під мирним небом жили, навчалися, працювали у власній незалежній країні, молилися рідною мовою у рідній Церкві", – йдеться у його вітанні.

Епіфаній додав: у храмах ПЦУ щодня лунають молитви за кожного живого військового та тих, хто відійшов у вічність.

Олег Сенцов

Український режисер та письменник, ексбранець Кремля Олег Сенцов теж привітав оборонців зі святом.

Вітаю усіх хлопців та дівчат, які боронять нашу державу від ворога. Зі святом вас! Слава Україні!

– написав він.

Більше про те, як вітають Збройні сили України у їх день – читайте за посиланням.