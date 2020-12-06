Офіс Президента привітав усіх військових з Днем Збройних Сил України та запевнив, що армія України стала однією з найсильніших у Європі. Також ЗСУ кожного року навчається у закордонних колег та перебирають професійний досвід.

Українські військові не лише навчаються, але й діляться досвідом. Таку заяву опублікували на телеграм-каналі Офісу Президента.

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"Загальновизнаний факт, що армія України стала однією з найсильніших у Європі. Наші воїни навчають військових держав-партнерів того, що таке сучасна війна і як успішно протидіяти ворогу, яким би технічно забезпеченим він не був", – зазначили в ОП.

Також там наголосили, що оборона країни не може бути лише військовим завданням. Саме тому в Україні намагаються сприяти цьому питанню.

Це також і дипломатичне забезпечення, і політична взаємодія. Саме тому влада України послідовно розширює можливості держави на міжнародній арені,

– запевнили у відомстві.

Довідка. В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Це свято затвердили постановою Верховної Ради у 1993 році. Детальніше про свято – читайте за посиланням.

Хто підтримує Україну

Подякували саме плідній співпраці зі Сполученими Штатами Америки . В ОП додали, що саме завдяки їм Україна відчуває набагато вищий рівень упевненості у своїх можливостях захищатися.

. В ОП додали, що саме завдяки їм Україна відчуває набагато вищий рівень упевненості у своїх можливостях захищатися. Також є спільне партнерство у військово-промисловій сфері з Туреччиною . Це гарантує забезпечення армії України низкою надсучасних та ефективних систем для оборони країни.

. Це гарантує забезпечення армії України низкою надсучасних та ефективних систем для оборони країни. Забезпечення модернізації українських Військово-Морських сил відбувається завдяки стратегічним відносинам з Великою Британією .

. Також в ОП відзначили близькі взаємини з Литвою та Польщею, Німеччиною та Францією і з іншими країнами-партнерами, які покроково допомагають наблизити Україну до загальноєвропейської системи безпеки.

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