Армія України стала однією з найсильніших у Європі, – ОП
Офіс Президента привітав усіх військових з Днем Збройних Сил України та запевнив, що армія України стала однією з найсильніших у Європі. Також ЗСУ кожного року навчається у закордонних колег та перебирають професійний досвід.
Українські військові не лише навчаються, але й діляться досвідом. Таку заяву опублікували на телеграм-каналі Офісу Президента.
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"Загальновизнаний факт, що армія України стала однією з найсильніших у Європі. Наші воїни навчають військових держав-партнерів того, що таке сучасна війна і як успішно протидіяти ворогу, яким би технічно забезпеченим він не був", – зазначили в ОП.
Також там наголосили, що оборона країни не може бути лише військовим завданням. Саме тому в Україні намагаються сприяти цьому питанню.
Це також і дипломатичне забезпечення, і політична взаємодія. Саме тому влада України послідовно розширює можливості держави на міжнародній арені,
– запевнили у відомстві.
Хто підтримує Україну
- Подякували саме плідній співпраці зі Сполученими Штатами Америки. В ОП додали, що саме завдяки їм Україна відчуває набагато вищий рівень упевненості у своїх можливостях захищатися.
- Також є спільне партнерство у військово-промисловій сфері з Туреччиною. Це гарантує забезпечення армії України низкою надсучасних та ефективних систем для оборони країни.
- Забезпечення модернізації українських Військово-Морських сил відбувається завдяки стратегічним відносинам з Великою Британією.
- Також в ОП відзначили близькі взаємини з Литвою та Польщею, Німеччиною та Францією і з іншими країнами-партнерами, які покроково допомагають наблизити Україну до загальноєвропейської системи безпеки.
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