На Донеччині відбулися урочисті заходи, присвячені Дню Збройних сил України. Зокрема, відбулося покладання квітів до меморіалів загиблим у війні на Донбасі військовим, що розташовані на місці бойових дій на півночі області.

Участь у заходах взяли заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, заступник командувача ООС Едуард Москальов, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, представники Донецької ОДА та військовослужбовці. Про це інформує пресслужба Донецької ОДА.

До теми Наш щит і гордість: як політики та громадські діячі вітають воїнів із Днем Збройних сил

Шановні військовослужбовці! Дозвольте привітати вас зі святом. Ви врятували країну від російської окупації, ціною якої неодмінно стали б численні жертви та занепад нашої держави. Щиро дякуємо вам за це! Сьогодні ми згадуємо військових і добровольців, співробітників СБУ, поліції та волонтерів, усіх тих, хто невтомною працею та ціною власного життя наближав визволення наших міст та перемогу,

– сказав під час вшанування воїнів Філашкін.

Представники влади та військові поклали квіти до меморіалів, розташованих на горі Карачун, місцях боїв біля Слов'янська та до меморіального комплексу загиблим воїнам АТО на трасі Краматорськ – Слов'янськ.

Покладання квітів до меморіалів загиблих воїнів у Донецькій області / Фото пресслужба Донецької ОДА

Зверніть увагу! 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Свято встановлене та затверджене постановою Верховної Ради від 1993 року.

До військової агресії Росії проти України, що почалася у 2014 році і триває досі, урочистості обмежувалися покладанням квітів до могили Невідомого солдата, врученням держнагород та концертами.

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Від початку війни на Донбасі в Україні кожного року 6 грудня проводять вшанування пам’яті полеглих у цьому протистоянні оборонців, покладання квітів до меморіалів, божественні літургії у церквах.