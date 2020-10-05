14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Офіційно цей день є державним вихідним.

У 2020 році День захисника України припадає на середу, в цей день у них буде додатковий вихідний посеред робочого тижня. Найголовніше, що треба знати про три свята, які відзначають у цей день і які тісно пов'язані між собою, – далі у статті.

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День захисника України

Свято виникло на тлі підсилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі і в Криму. П'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту.

А пізніше Порошенко виступив з ініціативою зробити цей день вихідним. 5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про встановлення вихідного 14 жовтня.

День захисника України – дивіться відео 24 каналу

Вперше День захисника України у 2015 році відсвяткували під гаслом "Сила нескорених". Петро Порошенко заявив, що саме силу нескорених продемонстрували українські воїни, які відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором. На його думку, День захисника України має стати всенародним святом, таким як День Незалежності, Великдень чи Різдво.

14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни. Тому, минулого року, свідомо викреслюючи з українського календаря чуже, штучно до нас привнесене свято російської армії-окупанта, я цілком природно зупинив свій вибір на 14 жовтня,

– сказав Порошенко під час першого святкування Дня захисника України.

Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже в цей день відзначають і День українського козацтва, символом якого була Богородиця.

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День українського козацтва

Для українських козаків день Покрови Божої Матері також був найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено саме Діві Марії. В цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового отамана.

Після зруйнування Запорізької Січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли з собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Українi воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву – Козацька Покрова.

День українського козацтва почали відзначати в Україні з 1999 року, коли Леонід Кучма впровадив це свято своїм Указом від 7 серпня 1999 року.

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Покрова Пресвятої Богородиці

Це свято відзначається християнами східного обряду (православними і греко-католиками) 14 жовтня. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами.

В Україні Покрова Пресвятої Богородиці завжди була великим святом. Існує народна прикмета: "Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним вінцем”. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після Покрови. Від Покрови і до початку Пилипівки – пора наймасовіших шлюбів в Україні.

Які заходи відбудуться в містах України на День захисника: