Багато віків місто Хотин було важливим оборонним і торговельним пунктом. За часів середньовіччя мало вплив на становлення не лише української, а й європейської історії. Нині вона одна з найвідоміших та найпопулярніших історичних споруд в Україні. Однак Хотин славиться не лише фортецею.

Якщо ж подивитися на схили Дністра, то за фортецею можна побачити ще одне унікальне місце, яке з часом може стати новою візитівкою Хотина – приватний дендропарк. Детальніше про нього – у програмі "Де це?" на 24 каналі.

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Цей дендропарк важко знайти у туристичних путівниках. Про це місце ще мало хто знає, і воно лише готується приймати юрми туристів.



Хотинська фортеця / Скриншот з відео

Як вирішили створити дендропарк

Господар дендропарку Віталій Чинчик розповів, що дендропарк розташований в ідеальному місці.

З однієї сторони є річка Дністер, з іншої – чудова фортеця. Ну що може бути в цьому місці? Звісно, щось цікаве для людей,

– зауважив Чинчик.

Територія дендропарку раніше була третьою лінією оборони Хотинської фортеці. Споруду з дендропарку можна роздивитися з незвичного ракурсу. Це її північний бік, який туристи зазвичай не бачать.



Віталій Чинчик / Скриншот з відео

Почалося усе з того, що Віталій з братом купили на цих схилах старенький будиночок з великим подвір'ям і захотіли привести його до ладу. Екзотичні саджанці були не по кишені, але у нагоді стала біологічна освіта Віталія – усі рослини брати взялися вирощувати самі.



Саджанці брати вирощують самостійно / Скриншот з відео

Проростити крихітну насінинку гігантського дерева не так просто: сходить лише кожна третя. Коли дерева підростають, з такої грядки їх висаджують в окремі горщики, а потім – у відкритий грунт.

Парк розростається і вже займає понад 5 гектарів.

Років через 5 буде Соломонів лабіринт,

– сказав Чинчик.

Емоцій додає те, що багато рослин тільки ростуть. Усе це твориться на твоїх очах. Перші дерева тут посадили 18 років тому – для дендропарку це дуже мало. Тим не менш, це вже прекрасне місце для прогулянок.

Віталій та Валерій у дивний спосіб ділять, хто має садити які дерева. "Ви знаєте, буває так, що дерево саме обирає свого хазяїна", – поділився Валерій Чинчик.



Дендропарк розташований на мальовничій території / Скриншот з відео

Плани братів на майбутнє

Далі у планах братів зробити тут інфраструктуру для туристів. Кілька кімнат, де можна зупинитися невеликою компанією, уже є. Ще хочуть облаштувати кемпінг для туристів з наметами. Усе для того, щоб навчити інших любити і цінувати своє.

Багато людей вже зневірилися. Це правда. Я багато людей знаю, які виїхали за кордон і шукають кращої долі, – запевнив господар дендропарку.



Брати працюють над розвитком Хотина / Скриншот з відео

"Я так само міг залишитися за кордоном. Був у Сполучених Штатах Америки. Я проїхав всю Америку. І ті рослини, скажімо, звідти. І чому ми не можемо на власній землі? Можемо! І це приклад і посил для наших людей", – підсумував Чинчик.

Брати озеленюють вулиці громади

Господарі не обмежуються облаштуванням лише своєї території парку. Маючи можливість і бажання вони почали озеленювати вулиці громади. Ще одні саджанці скоро поїдуть на вулиці Хотина.

Наприкінці 2018 року Хотин став центром територіальної громади, об'єднавшись з 3 сусідніми селами. А у 2020 році до них долучилося ще 7.

Новостворена ОТГ почала аналізувати свої сильні і слабкі сторони. Із сильних, звісно, історія, бо ж фортеця – це основна туристична принада міста. У докарантинні роки сюди приїздило понад 100 тисяч туристів. Однак виявилось, що саме фортеця – один з викликів для громади.



Чоловіки намагаються озеленити вулиці Хотина / Скриншот з відео

"Для нас, для міської ради – це дуже велика проблема. Чому, маючи таку меку, як хотинська фортеця, вона закриває саме місто і ми працюємо саме над тим, щоб турист, відвідавши фортецю, завітав у саме місто і зупинився ще на 1 – 3 години.

Зважаючи на те, що після укрупнення районів Хотин перестав бути районним центром, питання того, як популяризувати громаду і робити її привабливішою для містян і гостей стало ще актуальншим.

Ідея розвитку міста дала початок співпраці Хотина з братами-садівниками. Народилася амбітна мета – зробити усе місто суцільним парком. Особливість планування така, що дозволяє передбачити великі зелені насадження, як з однієї сторони дороги, так і з іншої.

Вирішили залучити наших людей – хотинчан,

– сказали брати.

Місто взялося чепурити свої вулиці, а хто, як не господарі місцевого дендропарку знали, як це зробити найкраще. "Вони побачили, що ми робимо і зацікавились нашим досвідом, а ми були зовсім не проти, щоб цей досвід передавати їм", – сказав Валерій Чинчик.

Тепер Валерій та Віталій долучені і до стратегічного планування ландшафтів Хотина, і до локальних ініціатив з озеленення. Квітами вирішили оздобити колишню стихійну парковку, навіть попри раптову негоду.

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Андрій Дранчук розповів, що мешканці міста просто "ожили". "Це той ефект який ми хотіли побачити, але навіть не надіялись, що він такий буде. Люди стали настільки активними, люди почали переживати за своє обійстя. Почали прибирати краще. Місто стало охайнішим і ошатнішим", – сказав він.

За словами Віталія Чинчика, міста-парку ніде немає. Хотин стане першим. Ще одна мета пана Віталія – відкриті уроки природознавства для школярів громади у Дендропарку.