У російському місті Колпіно, що під Санкт-Петербургом, 38-річний Денис Бельтюков тримає у заручниках 6 дітей. Перед цим він вигнав із квартири їх матір, а тепер погрожує зарубати неповнолітніх.

Інцидент триває на вулиці Пролетарській. Туди вже приїхали російські правоохоронці та спецпризначенці. Сусіди ж знімають на відео спроби поліцейських домовитися із чоловіком. Про ситуацію пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Що відомо про причини інциденту

Денис Бельтюков напередодні нібито викрив дружину у зраді. Ба більше – чоловіка 2 дні тому вже затримувала поліція. Тоді він влаштував скандал. Після того, як чоловік заспокоївся, правоохоронці відпустили його додому.

За словами його дружини, вони з Денисом переїхали з Архангельська в Колпіно 3 роки тому. Вже тривалий час Бельтюков спостерігався у психолога й приймав антидепресанти, втім нещодавно перестав це робити.

Дитина кричить у вікно, аби всі поїхали геть: відео

Бельтюков вигнав дружину з квартири та влаштував дебош після того, як вона приготувала йому їсти.

Які вимоги у зловмисника

Як пише телеграм-канал Baza, чоловік нібито висунув першу вимогу. Зараз він вимагає пустити в квартиру дружину, яку сам вигнав напередодні. Денис Бельтюков згоден обміняти на неї дітей.

Як розгортається ситуація

Наразі Бельтюков продовжує утримувати 6 дітей (серед яких 3 його) у заручниках. Він ходить по квартирі та тримає ніж біля горла у малолітньої дитини.

Коли до будинку наблизився один із поліцейських, він почав кричати, щоб той відійшов та погрожував перерізати дитині горло.

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Біля будинку чергує поліція. Спецпризначенці готуються до штурму. У цей час дитина Бельтюкова кричить у вікно і просить, щоб всі поїхали геть.

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Що відомо про Дениса Бельтюкова

З дружиною Ольгою він живе близько 10 років, мають 3 спільних дітей та виховують ще 3 від попередніх відносин жінки.

Чоловік займається ремонтом квартир.

За словами родичів, пара нібито жила мирно, нещодавно переїхала з Архангельська.

Російське місто Колпіно, де чоловік захопив у заручники дітей, на карті: