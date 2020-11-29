Шмигаль прибув з візитом у Туреччину й закликав бізнесменів інвестувати в Україну
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 листопада розпочав свій робочий візит у Туреччину. Там очільник українського уряду вже провів свою першу зустріч – з представниками місцевого бізнесу говорив про інвестиції в Україну.
За круглим столом Денис Шмигаль поговорив з представниками турецьких топ-компаній із загальним портфелем інвестицій на 5 мільярдів доларів, повідомляє Кабінет Міністрів України.
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Український прем'єр підкреслив, що наші держави мають великий потенціал для співпраці й економічного зростання. За його словами, Україна останнім часом зробила багато конкретних кроків назустріч інвесторам.
Це лібералізація ринку землі сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування, а також полегшення умов для ведення бізнесу й інвестування, зокрема розвиток державно-приватного партнерства,
– підкреслив Денис Шмигаль.
Він назвав низку амбітних планів українського уряду щодо розвитку інфраструктури, до яких запросив інвесторів:
- будівництво автомобільних доріг,
- мостів,
- енергетичної інфраструктури,
- медичної інфраструктури,
- інфраструктури у сфері водопостачання,
- інфраструктури для переробки сміття.
"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство й державні гарантії. Наразі ми працюємо й уже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні", – підкреслив прем'єр.
Крім того, він назвав турецьким інвесторам кілька найбільш перспективних і найбільш привабливих сфер в Україні:
- агропромисловий комплекс,
- переробна промисловість енергетика,
- інфраструктура,
- туристична галузь,
- ІТ-сфера.
Більше про візит Шмигаля в Туреччину:
Разом з прем'єром перетнули Чорне море також віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова й заступник міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тарас Качка.
Вони проведуть у Туреччині 2 дні 29 – 30 листопада. Крім зустрічі з місцевими бізнесменами, українські урядовці мають ще низку планів:
- зустріч з міністром промисловості й технологій Туреччини Мустафою Варанком,
- зустріч з керівництвом Турецької Республіки.
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