Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 листопада розпочав свій робочий візит у Туреччину. Там очільник українського уряду вже провів свою першу зустріч – з представниками місцевого бізнесу говорив про інвестиції в Україну.

За круглим столом Денис Шмигаль поговорив з представниками турецьких топ-компаній із загальним портфелем інвестицій на 5 мільярдів доларів, повідомляє Кабінет Міністрів України.

До слова Україна отримає 5 нових безпілотників Bayraktar, – Хомчак

Український прем'єр підкреслив, що наші держави мають великий потенціал для співпраці й економічного зростання. За його словами, Україна останнім часом зробила багато конкретних кроків назустріч інвесторам.

Це лібералізація ринку землі сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування, а також полегшення умов для ведення бізнесу й інвестування, зокрема розвиток державно-приватного партнерства,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Він назвав низку амбітних планів українського уряду щодо розвитку інфраструктури, до яких запросив інвесторів:

будівництво автомобільних доріг,

мостів,

енергетичної інфраструктури,

медичної інфраструктури,

інфраструктури у сфері водопостачання,

інфраструктури для переробки сміття.

"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство й державні гарантії. Наразі ми працюємо й уже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні", – підкреслив прем'єр.

Крім того, він назвав турецьким інвесторам кілька найбільш перспективних і найбільш привабливих сфер в Україні:

агропромисловий комплекс,

переробна промисловість енергетика,

інфраструктура,

туристична галузь,

ІТ-сфера.

Більше про візит Шмигаля в Туреччину:

Разом з прем'єром перетнули Чорне море також віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова й заступник міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тарас Качка.

Вони проведуть у Туреччині 2 дні 29 – 30 листопада. Крім зустрічі з місцевими бізнесменами, українські урядовці мають ще низку планів: