Проти народного депутата Валерія Дубіля і депутата Чернігівської облради Олега Авер'янова порушено кримінальну справу за ч.3 ст.209 КК України – легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, яка передбачає від 8 до 15 років тюремного ув'язнення.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив адвокат потерпілої сторони й колишнього власника холдингу ТОВ "Промстройінновація" Олександра Головача – Олександр Денисов.

За словами адвоката, мова йде про доходи, отримані внаслідок незаконного переоформлення корпоративних прав агрохолдингу.

Він також зазначає, що після того, як в липні 2018 року нотаріус Ірина Мамай оформила задовго до того підроблений документ – договір опціону, за яким частка Олександра Головача (75%) перейшла компаніям Авер'янова і Дубіля, власники ТОВ "Промстройінновація" регулярно змінювалися.

Зараз власником є компанія ТОВ "Аріус Центр", проте в корпоративну схему агрохолдингу вже не входять агропідприємства, що були у її складі раніше.

Цікаво, що депутат Олег Авер'янов відобразив в документі доходи від реалізації СТОВ "Богданівське".

Крім того, що земельний банк і нерухомість агрохолдингу перереєстровані на компанії, засновниками яких є родичі Дубіля (хрещеник нардепа, його дружина, а також діти і теща народного депутата).

Після численних скарг потерпілої сторони в липні 2020 року Печерським райсудом Києва були задоволені клопотання прокурорів і накладено арешт на майно СТОВ "Богданівське" і ТОВ "Оріон-СКТ", яким вони володіли раніше, однак ці рішення так і не було внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Це дало можливість Дубілію і Авер'янову переоформити майно на нинішнього власника ТОВ "Прилуки Агроінвест", засновниками якого, як уже раніше повідомлялося, є наближене коло осіб до народного обранця Валерія Дубіля. Реалізуючи свою злочинну схему, рейдери довели раніше прибутковий агрохолдинг до фіктивного банкрутства, підставою для цього послужило створення ряду фіктивних договорів позики", – додав адвокат.

За словами Денисова, спочатку Дубіль і Авер'янов планували банкрутство ТОВ "Промстройінновація" у Львівській області, для чого адреса компанії була переписана у відповідному реєстрі, але Господарський суд Львівської області відмовив їм у позовах про стягнення.

Після відмови фігуранти ініціювали зміну юридичної адреси на місто Київ і переклад всіх процедур в столичний госпсуд.

Господарський суд Києва стягнув заборгованості за фіктивними договорами позики і відкрив процедуру банкрутства.

"На цей час рейдери, спочатку в особі "директора" ТОВ "Промстройінновація", а в подальшому – в особі "кредитора" ТОВ "Аенко Груп", скоординовано подають однакові позови про недійсність укладених до захоплення договорів зі справжніми кредиторами", – зазначив адвокат.

Справа ТОВ "Промстройінновація" – не єдиний публічний скандал навколо агропідприємств в Чернігівській області, в яких фігурують народні обранці. Наприкінці вересня цього року в ЗМІ прозвучали звинувачення в корупції на адресу члена аграрного комітету ВРУ Павла Халимона. Учасники конфлікту звинувачують правоохоронні органи в покриванні злочину.

Як відомо, після того, як парламент обмежив депутатську недоторканність, контроль за долею кримінальних проваджень, в яких фігурують народні депутати, зосереджений в руках генерального прокурора.

На сьогоднішній день неодноразові заяви потерпілої сторони про доведення ТОВ "Промстройінновація" до банкрутства, за словами Денисова, повністю ігноруються: ні Офіс Генпрокурора, ні Господарський суд на них не відповідають. Крім того, за два роки досудового розслідування ні слідчі, ні прокурори так і не допитали народного депутата Валерія Дубіля, а також ряд інших відомих осіб, причетних до незаконного переоформлення корпоративних прав ТОВ "Промстройінновація".

"Злочинці, навіть не бояться залучати власних дітей в злочинні схеми, "зав'язують очі" суддям, які не ховаються від правоохоронних органів, спокійно сплять ночами й цілком успішно користуються вкраденим майном", – сказав Денисов.

"Цікаво, як в ситуації, що склалася вчинить генеральний прокурор Ірина Венедиктова: приверне їх до передбаченої відповідальності або продовжить покривати", – цікавиться адвокат.