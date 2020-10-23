Провокації щоденно: "слуга народу" Леонов розповів, як потрапив під обстріл на Донбасі
Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Леонов розповів, як під час поїздки на Донбас потрапив під обстріл проросійських бойовиків. Військові запевнили його, що такі провокації відбуваються щодня.
Нардеп розповів, що після прибуття в зону ООС потрапив до 54-ої бригади ЗСУ і побачив все на власні очі. Про це Олексій Леонов написав на своїй фейсбук-сторінці.
До речі "Слуги народу" похвалилися результатами поїздки на Донбас: деталі
Розповідь депутата про обстріл бойовиків
За його словами, він "поїхав у найнебезпечнішу зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів) і провів ніч з військовими на позиції". Також Леонов похвалився, що ночував у землянці, пересувався на військовому транспорті і навіть виходив на позиції.
За цей час по українським військовим було випущено чотири снаряди:
- двічі з підствольного гранатомета,
- двічі з РПГ.
Слава Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня,
– зізнався нардеп.
"Слуги" на Донбасі: дивіться відео
Поїздка "слуг народу" на Донбас: головне
- Президент України 20 жовтня під час виступу в Раді анонсував поїздку депутатів від монобільшості на Донбас. Він наголосив, що нардепи зможуть поспілкуватися з військовими й місцевими жителями та почути про реальну ситуацію там від них, а не з соціальних мереж.21 жовтня зранку понад 100 "слуг народу" відправились з робочим
- візитом в зону проведення ООС.
- Нардепи по приїзду розділилися на групи по 10 – 12 людей та вирушили до конкретних бригад. Тривалість поїздки – 2 дні.