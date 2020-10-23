Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Леонов розповів, як під час поїздки на Донбас потрапив під обстріл проросійських бойовиків. Військові запевнили його, що такі провокації відбуваються щодня.

Нардеп розповів, що після прибуття в зону ООС потрапив до 54-ої бригади ЗСУ і побачив все на власні очі. Про це Олексій Леонов написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Розповідь депутата про обстріл бойовиків

За його словами, він "поїхав у найнебезпечнішу зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів) і провів ніч з військовими на позиції". Також Леонов похвалився, що ночував у землянці, пересувався на військовому транспорті і навіть виходив на позиції.

За цей час по українським військовим було випущено чотири снаряди:

двічі з підствольного гранатомета,

двічі з РПГ.

Слава Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня,

– зізнався нардеп.

Зверніть увагу! Понад тиждень тому сам Леонов запевняв, що президент Володимир Зеленський виконав обіцянку на початку каденції про припинення вогню. Сам Зеленський напередодні заявляв, що дотримання режиму тиші на Донбасі "не бачить лише сліпий".

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