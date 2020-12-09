У Харкові депутат попросив, щоб його включили у комісію щодо земельних питань. Все тому, що на думку політика, це найбільш корумпована сфера.

Політик звернувся до колег та зауважив, що не всі побажання депутатів стосовно комісії врахували. Відео інциденту оприлюднили у телеграм-каналі "Регіоналіті".

Читайте також Перед Харківською міськрадою встановили сміттєвий бак зі знімками 3 депутатів: фото

Я подавав бажання, аби мене включили у комісію...тому що я вважаю, що це найбільш корумпована сфера,

– сказав депутат.

Після цього усі присутні в залі не втримались та розсміялись.

Перша сесія Харківської міськради: що відомо