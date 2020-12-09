Харківський депутат попросив включити його до комісії, бо там найбільше корупції: відео
У Харкові депутат попросив, щоб його включили у комісію щодо земельних питань. Все тому, що на думку політика, це найбільш корумпована сфера.
Політик звернувся до колег та зауважив, що не всі побажання депутатів стосовно комісії врахували. Відео інциденту оприлюднили у телеграм-каналі "Регіоналіті".
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Я подавав бажання, аби мене включили у комісію...тому що я вважаю, що це найбільш корумпована сфера,
– сказав депутат.
Після цього усі присутні в залі не втримались та розсміялись.
Перша сесія Харківської міськради: що відомо
- Перша сесія нової міськради у Харкові розпочалась зранку 9 грудня.
- До слова, засідання відбувалось без обраного мера Геннадія Кернеса.
- Під стінами установи від ранку протестували харків'яни. Мітинг мав назву "Міськрада без вати".
- Крім того, протестувальники встановили біля будівлі сміттєвий бак з фотографіями депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" та "Партії Шарія".
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