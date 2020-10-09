Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що Україна не може відмовлятись від ефективної вакцини, незалежно від того, хто її виробник. Тому якщо доведуть ефективність російської вакцини, за переконанням нардепа, ми будем зобов'язані домовлятись з РФ про закупівлю.

На думку нардепа, "ми не маємо права не скористатися цією можливістю". Про це Качура заявив в ефірі Newsone.

До речі Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19

Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю,

– стверджує Качура.

Нардеп аргументує свою позицію тим, що на першому місці має бути здоров'я громадян.

Що відомо про російську вакцину від коронавірусу