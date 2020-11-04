Чергового підозрюваного у корупції високопосадовця викрили 4 листопада на Чернігівщині. Зловмисника затримали на гарячому після отримання ним 10 тисяч доларів.

Про успішну реалізацію операції з викриття корупціонера, яким виявився голова Чернігівської районної адміністрації, повідомили у СБУ. За даними слідства, чиновник, який є депутатом облради, отримав гроші від місцевого жителя.

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Затримували підозрюваного разом із працівниками Офісу генпрокурора та поліцейськими.

Що відомо про затримання

Правоохоронці стверджують, що чиновник зголосився змінити цільове призначення ділянки землі у 6 гектарів, а також видати місцевому мешканцю дозвіл на розробку плану території під будівництво за 10 тисяч доларів.

Після отримання грошей його автівку заблокували оперативники. Депутата витягли з машини та поклали обличчям на землю.



Депутат облради Чернігівщини попався на хабарі / Фото пресслужби СБУ

Наразі слідчі проводять обшуки у кабінеті голови райдержадміністрації, а також за місцем його проживання.

Вже хочуть звільнити

У фейсбуці голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко зазначила, що затриманим виявився Сергій Журман. Чиновниця вже направила до Офісу президента подання на звільнення депутата.

Затриманий за хабар Сергій Журман / Фото з соцмереж

Як покарають депутата

Інкримінують затриманому отримання хабаря службовою особою, що тягне за собою можливе засудження на термін від 5 до 10 років. Втім, притягнути до відповідальності високопосадовців буває дуже складно. Оскільки вони або домовляються злити справу під час досудового розслідування, або отримують виправдувальні вердикти в суді.

Дивіться відео затримання голови райдержадміністрації на Чернігівщині: