Депутати Бундестагу проголосували проти підтримки "Північного потоку-2"
Більшість депутатів Бундестагу проголосували проти ініціативи на підтримку "Північного Потоку-2". Її винесла на голосування партія "Альтернатива для Німеччини".
Представники партії заявили, що "Північний потік-2" є важливим для забезпечення інтересів не лише Німеччини, але й усієї Європи. Про це повідомила пресслужба Бундестагу.
Зауважте Байден може остаточно зупинити будівництво "Північного потоку-2", – Bild
Як голосували депутати
- 83 людини підтримали пропозицію;
- 556 – проголосували проти;
- 1 депутат утримався від голосування.
Що передбачала ініціатива підтримки "Північного потоку-2"
- завершення будівництва газопроводу;
- захист приватних інвестицій (через придбання трубоукладальних суден);
- захист від обмеження політичної свободи вибору для Німеччини.
Поділитися новиною