Більшість депутатів Бундестагу проголосували проти ініціативи на підтримку "Північного Потоку-2". Її винесла на голосування партія "Альтернатива для Німеччини".

Представники партії заявили, що "Північний потік-2" є важливим для забезпечення інтересів не лише Німеччини, але й усієї Європи. Про це повідомила пресслужба Бундестагу. Зауважте Байден може остаточно зупинити будівництво "Північного потоку-2", – Bild Як голосували депутати 83 людини підтримали пропозицію;

556 – проголосували проти;

1 депутат утримався від голосування. Що передбачала ініціатива підтримки "Північного потоку-2" завершення будівництва газопроводу;

захист приватних інвестицій (через придбання трубоукладальних суден);

захист від обмеження політичної свободи вибору для Німеччини. Зверніть увагу! Німеччина відтермінувала запуск транспортування газу з "Північного потоку-2" до 1 квітня 2021 року. Детальніше про будівництво газопроводу читайте тут.