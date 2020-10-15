Головна проблема Державного бюджету не в тому, що комітет не встигає підготувати його, а в тому, що немає голосів. Група Коломойського всередині "Слуги народу", разом з групою "За майбутнє" та багатьма позафракційними нардепами – не хочуть голосувати за бюджет.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що відповідне голосування може відбутися лише після місцевих виборів.

До теми "Бюджетної ночі" не буде, – нардепка від "Слуги народу"

Водночас він сказав, що група Коломойського підштовхує президента до нової формальної коаліції, де у них буде 25% від керівного складу Кабміну. Ймовірно, питання бюджету буде предметом торгів під час створення відповідної коаліції, розповів нардеп.

Чи розглянуть законопроєкт 20 жовтня

Згідно з інформацією Ярослава Железняка, 20 жовтня у Верховній Раді не будуть розглядати законопроєкт про Державний бюджет на 2021 рік. Замість бюджету буде звернення президента до парламенту, зазначив він.

Водночас депутат зауважив, що комітет з питань бюджету повинен був схвалити відповідний законопроєкт до 15 жовтня. Однак він так і не зібрався, за даними нардепа, 16 жовтня комітет також не збиратиметься.

Наразі в чаті комітету триває обговорення щодо того, будуть люди, чи ні – "мінусів" там набагато більше, ніж "плюсів". Тобто люди навмисно не прийдуть,

– сказав Железняк.

Він додав, що якщо комітет не збереться – не зможуть додати висновок, через що голова парламенту не зможе внести це в порядок денний. Так бюджет не встигнуть прийняти до 20 жовтня, підкреслив політик.



Проєкт бюджету на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу