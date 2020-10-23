Понад 100 народних депутатів від "Слуги народу" перед виборами здійснили поїздку на Донбас де зустрілися з військовими. За резульатами поїздки фракція планує підготувати аналітичний звіт і запропонувати його до розгляду трьом комітетам Верховної Ради.

Практично всі депутати були на різних точках лінії фронту в кількох сотнях метрів від лінії розмежування, розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Ночували в землянках і бункерах: "слуги народу" показали свою атмосферну поїздку на Донбас

Наприклад, я перебувала за 700 метрів. Більшість із нас ночували у бліндажах. На харчування й забезпечення водою ніхто не скаржився – ми їли все те ж саме, що й солдати,

– розповіла народна обраниця.

Вона підкреслила, що парламентарі також змогли поспілкуватися й з місцевим цивільним населенням. Також поговорили й представниками Червоного Хреста, які працювали в одному з населених пунктів.

"Ми обов'язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції", – підкреслила Євгенія Кравчук.

Крім того, з цим будуть працювати одразу три профільні комітети Верховної Ради:

комітет з питань нацбезпеки й оборони,

комітет соціальної політики – у питаннях захисту прав ветеранів,

комітет з питань реінтеграції окупованих територій.

Також парламентарка підкреслила, що хоча обговорити на комітеті інформаційної політики планує розглянути питання покриття телеканалу "Дом", оскільки, за її словами, на прифронтових територіях дивляться переважно російське телебачення.

Усі депутати, що брали участь у поїздці, точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який буде виділятися на оборонку: щоб він був достатнім і його збільшували,

– заявила народна депутатка.