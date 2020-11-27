За давньою традицією українського парламентаризму, за декілька місяців до новорічних свят починається розпил бюджету на наступний рік. Як народні депутати у 2020 році ділять шкуру ще не вбитого ведмедя – читайте далі.

Буквально за декілька днів до свята, під новорічну ялинку, депутати ухвалюють проєкт бюджету. Коли квитки в екзотичні куточки вже придбані, літак от-от завтра. А тут недоречний бюджет, який псує всі плани. Тоді народні обранці збирають силу волі в кулак і сидять ледь не добу, щоб дотиснути найважливіший законотворчий документ. Про це – у відеоблозі "Політична кухня" на 24 каналі.

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5 років тому лідер однієї фракції в бюджетну ніч так втомився, що вирішив відновити сили. От і хильнув декілька чарок. Тож під час виступу з трибуни під смішки колег, ледь вимовляючи слова, закликав не голосувати за бюджет. До слова, саме після цього випадку в парламентській їдальні зник коньяк та взагалі перестали продавати алкоголь.

Розгляд проєкту Держбюджету-2021

У 2020 році депутати не спроможні навіть на такий не зовсім тверезий у всіх сенсах цирк. Тому що вони взагалі не здатні ухвалити бюджет. Голова профільного комітету розвів руками. Мовляв, нехай люди вибачають, але з цим завданням, найімовірніше, за місяць не впоратися.

Тобто це означає, що в 2021 рік ми зайдемо без головного кошторису. Офіційна причина, що коронавірус підкосив депутатські лави і немає, кому голосувати. Але це більше нагадує відмазку школяра, який не виконав уроки. Це підтверджують в кулуарах. Причини інші.

Адже спочатку народні обранці довго тягнули гуму, тому що не хотіли псувати рейтинг перед виборами і ухвалювати непопулярний документ. Та й не обійшлося без довгих перемовин і розпилення бюджету на власні потреби.

Насправді депутати завжди намагаються скубнути собі шматок з кошторису. Але, як ніколи, це недоречно. Бо цього року майже рекордний дефіцит.



Що закладено в Держбюджеті-2021 / Інфографіка 24 каналу

Депутати вимагають виділяти гроші на соцеконом

Як ви себе поводите, коли бракує грошей? Затягуєте паски і думаєте, на чому зекономити. А тут протилежна ситуація.

Парламентарі вперто вимагають виділити кошти на соцеконом, тобто субвенцію на соціально-економічний розвиток.

Довідка. Простими словами, соцеконом – це гроші, які виділяють мажоритарникам на округи. З цими витратами декілька років намагається боротися Міністерство фінансів. Тобто відомство не ставить цей пункт в проєкт бюджету.

Але вже коли депутати вносять правки, то самі додають соцеконом. І виходить шантаж: мажоритарник голосує за бюджет лише тоді, коли йому пообіцяють врахувати субвенції.

На перший погляд, нічого поганого в тому, що депутат вибиває фінанси на свій округ немає. Гроші йдуть на те, щоб, зокрема, зробити ремонт в садочку, пофарбувати під'їзд, залатати дірку в дорозі біля дому. Погодьтеся, після таких дій народного обранця рука аж тягнеться за нього проголосувати на наступних виборах.

І от це – головна мета хитрого народного обранця.

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Адже мажоритарники покращують життя свого електорату не тому, що білі і пухнасті. А для того, щоб заробити бали перед виборами. До речі, гречка і календарики з обличчям мажоритарника під час кампанії фінансуються також за ті самі гроші. Тобто наші гроші, які могли б піти на щось інше.

В бюджеті на 2021 рік закладено 7,4 мільярда гривень на соцеконом

У 2020 році депутати відвоювали на соцеконом 7,4 мільярда гривень. Начебто в порівнянні зі всіма витратами – це крапля в морі. Чи є куди витратити ці кошти? Так, є. Наприклад, це майже половина грошей, які у 2021 хочуть виділити на боротьбу з коронавірусом. Чи достатньо цієї суми? Однозначно, ні.

Тобто за кошти, які мають піти на гречкосійство, можна придбати апарати штучної вентиляції легень, захист для медиків чи витратити на збільшення ліжкомісць. Або ці гроші могли б піти на програму життєво необхідних ліків. Там якраз не вистачатиме майже 7 мільярдів, щоб закупити препарати повною мірою.

За моєю інформацією, мажоритарникам за голос пропонували 30 мільйонів гривень. Але є ті, хто зможе отримати більше. Так було завжди:

за часів Януковича найбільше фінансували мажоритарників з Донбасу;

за часів Порошенка і Гройсмана, як вареник в маслі, купалися депутати з Вінниччини;

у 2020 році доволі непогано себе почувають народні обранці з Дніпропетровщини. Тобто земляки президента.

До речі, саме на будівництво аеропорту в Дніпрі заклали 1,5 мільярдів гривень. Збіг? Не думаю.

Або ще можна випросити гроші на сфери, в яких зацікавлений депутат. І які за хитрою схемою можуть йому піти в кишеню. Достеменно про це не можна стверджувати. Але можна припустити, якщо прослідкувати, хто як голосував за документ в першому читанні.

Наприклад, "Батьківщина", яка називала бюджет "кошторисом катастрофи", підтримала проєкт майже в повному складі.

Зверніть увагу! До речі, саме ця фракція підозріло попросила збільшити фінансування на 45 мільйонів гривень на підготовку проведення спортивних змагань студентів та школярів.

За рахунок чого депутати наповнюватимуть державну скарбницю

Легше заплющити очі на гречкосійство та хитрі схеми, коли бюджет аж тріщить від грошей. А от що робити, коли в кошторисі діра на 270 мільярдів гривень. Можна зробити вигляд, що знайшли додаткові кошти.

Так, депутати кажуть, що назбирають ще 20 мільярдів гривень. Але трохи сумнівно виглядає спосіб наповнення казни.

► Наприклад, дорахували, що 5 мільярдів можна отримати від грального бізнесу. Тільки він ще не запрацював. Більше того, не сформована навіть комісія, яка видаватиме ліцензії.

► Або з митниці, яка раз в пів року змінює керівника і до якої постійно претензії, що вона не може впоратися з планом.

► Ще гроші мають надійти від ставок оподаткування на IQOS. Але і з цим можуть виникнути проблеми. Адже підвищення акцизів можуть відкласти на 2 роки.

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Загалом, народні обранці сподіваються на іноземних кредиторів, які не поспішають нам давати гроші. Або є ще 1 варіант. Вам не хотілося в дитинстві, коли не вистачало коштів на іграшку, знайти чарівний прилад, який би друкував гроші?

От таким інфантильним бажанням хочуть скористатися в найвищих кабінетах. Увімкнути друкарський верстат, який би вирішив серйозну проблему

Але ж варто нагадати, чим більше надрукованих грошей, тим менше за них можна придбати. Тобто "насолоджуватися" інфляцією будуть абсолютно всі українці.